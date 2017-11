"No hay excusas para no ganar"

Juan Carlos Unzué confía en que el duelo de esta tarde contra el Athletic Club sea un punto de inflexión para el despegue del Celta en la tabla y sirva a su equipo para redimirse del mal papel realizado el pasado domingo en la Rosaleda dando "una alegría" a la afición de Balaídos después de casi dos meses sin ganar en casa.

Después de los últimos resultados negativos y tras cuatro meses ya de trabajo con el equipo, el técnico céltico considera que "ya no hay excusa" para no ganar esta tarde al grupo de Ziganda, "un rival agresivo" al que habrá que jugarle "a un ritmo muy alto" para que los tres puntos se queden en Vigo.

"Estamos en un tiempo en el que ni eso de lo que he venido hablando últimamente de transmitir una idea de juego diferente me va a servir como justificación. Ya llevamos aquí cuatro meses y los jugadores ya conocen nuestra idea", confesó ayer el preparador navarro en la conferencia de prensa previa al partido.

Juan Carlos Unzué se propone vencer y convencer dando una alegría al celtismo, que hoy volverá a arropar en masa al equipo tras la reapertura al público de la grada de Río, y al que el técnico quiere brindar un triunfo convincente después de las derrotas encadenadas en los últimos dos partidos.

"A jornada 13 o 14 que estamos no puede decirse que sea un partido trascendental, pero sí es una jornada importante para cambiar la dinámica de estas dos derrotas en Liga y porque después viene un parón", dijo. Y añadió: "Sí es un partido importante y espero un muy buen rendimiento de mi equipo. No tengo ninguna duda de ello y espero que también seamos capaces de dar una alegría a la afición. No nos ven ganar desde hace tiempo, hemos sufrido diferentes situaciones y darles una alegría es una motivación extra para nosotros".

El entrenador del Celta no aclaró si el mal partido de Málaga propiciará esta tarde cambios en la alineación. "No es un problema de actitud ni de que no hayan corrido ante el Málaga, sino un problema de contundencia, de determinación para ir a por el rival desde el primer minuto. Nos costó llegar a la portería rival con verticalidad", admitió Unzué, que considera que su equipo cuenta con "una pequeña ventaja" por el cansancio que el rival acumula de su partido europeo del pasado jueves. Pese a ello, Juan Carlos Unzué advirtió que el Celta necesitará imprimir un alto ritmo a su juego para superar al equipo de Ziganda. "Sabiendo que el Athletic es un rival agresivo, necesitamos darle un ritmo alto a la pelota. Tenemos que desgastarles desde el primer minuto y que, con el paso del tiempo acusen ese cansancio", detalló.

El preparador navarro tampoco se fía del momento de dificultad que atraviesa al adversario y no cree que tampoco que el Athletic haya cambiado mucho desde que el Cuco Ziganda relevó a Ernesto Valverde al frente del banquillo de San Mamés. "La idea de juego no difiere excesivamente de lo que estaban haciendo antes con Valverde. Lo que sí creo es que han notado son las bajas que han tenido a lo largo de este año. Y en un equipo como el Athletic, que tiene los condicionantes que todos sabemos para hacer su plantilla, me imagino que mi amigo Cuco lo está notando más que lo que quisiera", declaró. E insistió: "En nuestro caso es un tema más de que vienes con una idea diferente que intentas transmitir pero lo resultado de inicio no son buenos y ralentizan el proceso. Pero estamos ya un tiempo en que esto no sirve de justificación".