Unzué, pendiente del tobillo derecho de Emre Mor para recibir al Athletic

El estado físico del tobillo derecho de Emre Mor es el principal quebradero de cabeza con el que tiene que lidiar Juan Carlos Unzué para el compromiso liguero de mañana ante el Athletic Club (Balaídos, 16.15 horas). El atacante turco, que se resintió de un esguince en la articulación la víspera de la visita a La Rosaleda y causó baja en el último partido ante el Málaga, lleva desde el pasado miércoles ejercitándose con el grupo, pero todavía acusa molestias y su presencia en el partido contra el conjunto vasco, aunque probable, no estaba ayer garantizada.

Los servicios médicos del Celta no despejan de momento la duda. En el último parte de enfermería difundido ayer por el club se limitan a señalar que se valorará la actividad del jugador antes de tomar una decisión sobre su posible alta médica. Si finalmente entra en la convocatoria, parece difícil que Unzué lo utilice de partida, aunque a estas horas ningún escenario puede descartarse por completo.

Queda por ver si el mal partido firmado por los celestes el pasado domingo ante el Málaga propicia cambios en el once celeste que se medirá al Athletic o en qué medida condiciona la fortaleza de los delanteros rivales la alineación que saltará mañana al césped de Balaídos. No se esperan, en cualquier caso, demasiados cambios. A lo sumo, en el eje de la línea defensiva, quizá al medio campo y con menor probabilidad en el frente de ataque, donde presumiblemente Unzué repetiría el tridente integrado por Iago Aspas, Maxi Gómez y Pione Sisto. Éste ha sido el trío ofensivo empleado por el preparador celeste en nueve de los diez primeros partidos de Liga y no parece probable que se decida ahora a cambiarlo, con lo que, todo hace indicar que el sueco John Guidetti tendrá que esperar de nuevo su oportunidad desde el banquillo.

Ausente Facundo Roncaglia, que podría estar ya recuperado para el siguiente partido, tras el parón liguero, en el Ramón Sánchez Pizjuán, los costados de la defensa son territorio de Hugo Mallo y Jonny Castro y no parece que Fontás, cuyo nivel de forma está este año por debajo de las expectativas, vaya a entrar en el centro de la línea. En el medio campo, podría entrar Nemanja Radoja, cuya participación está siendo esta temporada marginal tras ser el pasado curso el futbolistas de campo más utilizado por Eduardo Berizzo.

En todo caso, con independencia del once elegido, las dos derrotas encadenadas en las últimas jornadas y el arduo calendario que espera al equipo, obligan al Celta a una reaccionar con urgencia.