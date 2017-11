Unzué: "No tenemos excusa para no ganar al Athletic"

Juan Carlos Unzué se propone compensar a las afición de las últimas decepciones con un triunfo esta tarde ante el Athletic en un partido que, ha asegurado, el Celta aborda ?sin excusas? después de cuatro meses trabajando a sus órdenes. En la conferencia de prensa previa al choque, el preparador celeste ha explicado que el equipo se ha recuperado del varapalo sufrido el pasado domingo en La Rosaleda y ?está preparado? para sacar adelante ?sin ninguna excusa? el partido antes los ?leones?, un rival que ha calificado de ?agresivo? y que habrá que contrarrestar ?con ritmo de pelota?.Pese a encadenar dos derrotas y sumar ya casi dos meses sin ganar en Balaídos, el entrenador del Celta espera ?dar una alegría? al celtismo. ?Llevamos tiempo sin ganar en casa y después de cuatro meses trabajando con el equipo no podemos justiciar no ganar en el cambio de modo de jugar, ya no hay excusa posible?, ha insistido.Juan Carlos Unzué cuenta para el partido con las bajas de Facundo Roncaglia, en proceso de recuperación de una lesión muscular y del turco Emre Mor, quien no ha superado sus problemas en el tobillo. Con estos condicionantes, el técnico celeste ha convocado para el choque a los 19 futbolistas, los 17 disponibles de la primera plantilla (menos el portero Iván Villar) y a los canteranos Brais Méndez y Diego Alende, este último debido a los problemas físicos de Gustavo Cabral, que se ha ejercitado con algo de fiebre.