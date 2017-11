La tarde que Mido domesticó al "león"

El Celta tratará de poner fin este domingo a una racha de catorce años sin ganar al Athletic Club en Balaídos. Los celestes se impusieron por última vez en casa a los "leones" el 23 de marzo de 2003 en una temporada histórica que concluyó con la clasificación del conjunto que entonces dirigía Miguel Ángel Lotina para la Liga de Campeones. El equipo vigués venció por 2-1, con tantos del egipcio Ahmed Hossam, Mido, que debutaba en las filas celestes, y el sudafricano Benni McCarthy, que sentenció el choque, de chilena, saliendo del banquillo a 12 minutos del final. El Athletic se había adelantado en el marcador al inicio del primer tiempo con un zurdazo de falta directa de Asier del Horno.

Aunque el Celta ha sumado cinco derrotas y tres empates en las ocho siguientes visitas del cuadro vizcaíno a la ciudad, más que por el triunfo, aquel choque se recuerda por la honda impresión que dejó Mido en su primera aparición en Balaídos. "Estábamos que nos frotábamos las manos. ¿De dónde ha salido este tío?, nos preguntábamos", recuerda el excentrocampista José Ignacio Sáez, protagonista de aquella tarde y autor del célebre gol celeste en San Siro. "Me parece que ganamos por 2-1 pero sobre todo me acuerdo de Mido porque para mí era un jugador desconocido y nos había impresionado a todos. Cada pelota que tocaba cogía portería. Después de verlo diez minutos en el campo sabíamos que nos iba a dar la vida. Y así fue", apunta.

No muy distintos son los recuerdos de Moncho Carnero, a la sazón segundo entrenador del Celta, a quien también se viene la imagen del gigante egipcio. "Recuerdo que fue el debut de Mido, seguramente el mejor fichaje invernal que ha hecho el Celta. Era un chaval que venía del Ajax y luego nos aportó mucho", señala.

El exdefensa Juan Velasco, hoy técnico, destaca también la gran impresión que causó en el plantel céltico. "Era un chico muy joven que había llegado de Ajax y casi nadie conocía pero nos dejó a todos impresionados. Del partido no recuerdo mucho más", indica el sevillano. Oskar Vales, excentrocampista de Celta y el Athletic, no tiene tampoco frescos en las memoria los detalles del choque. "Creo que perdimos por 2-1, pero no estoy seguro", acierta apenas a señalar.

José Ignacio, Carnero, Velasco y Vales se sienten, de hecho, más cómodos hablando del actual momento de ambos equipos y del choque que este domingo les enfrentará en Balaídos. Los cuatro destacan la importancia de un encuentro que los dos equipos afrontan en un momento de dificultad y, a pesar de la estadística que arrastran los vigueses, consideran al Celta ligeramente favorito.

"Al Celta lo veo este año un poquito irregular. El Toto [Berizzo] dejó el listón demasiado alto. El equipo jugaba espectacular, se hacían goles y ganaban partidos y va a costar un poco reconducir la cosa. Hay buenos jugadores pero es un nuevo proyecto y está costando coger la regularidad", observa José Ignacio, que destaca no obstante la calidad que Unzué tiene a su disposición. "Tiene jugadores buenísimos y no me cabe duda de que, en cuanto sea un poco más regular, va a ir hacia arriba", precisa.El riojano ve en mejor forma a Celta que a su rival. "Veo más fastidiado al Athletic. Quizá le falta regularidad, pero el Celta tiene gol jugadores de mucha calidad y el Athletic está echando en falta al mejor Aduriz, que ya tiene un año más. No está jugando bien al fútbol y, con el cambio de entrenador, le está costando encontrarse a sí mismo. Jugador por jugador somos mejor equipo y, por tanto, favoritos", argumenta.

Oskar Vales subraya un par de factores que, a su juicio, conceden ventaja al equipo de Unzué. Por un lado, las significativas bajas con que cuenta José Ángel, el Cuco, Ziganda; por otro, el desgaste de su compromiso europeo de anoche ante el Oestersunds sueco. "El partido no le llega ni a Celta ni a Athletic en su mejor momento. El Athletic hizo su mejor partido en la última jornada contra el Barça y no termina de ser un equipo regular, no se sabe bien cómo juega; y el Celta está buscando su camino con Unzué", observa Vales. "El Athletic llega con algunas bajas importantes y tiene también la desventaja de jugar entre semana en Europa. No ya solo es el desgaste y las rotaciones, sino el hecho de que va a tener menos tiempo para descansar preparar el partido. Por eso creo que está un poco en desventaja", detalla.

Moncho Carnero, mientras, subraya los enormes problemas que el Athletic ha dado al Celta en los últimos años liderado por el tándem formado por Aduriz y Raúl García, dos atacantes que se mueven con desenvoltura en el límite del reglamento, y considera clave no entrar en su juego. "Son dos jugadores que buscan constantemente la provocación y el Celta debe estar muy atento porque en esta batalla siempre sale perjudicado", señala. Pese a ello, el extécnico céltico y comentarista deportivo opina que el equipo de Unzué es claramente favorito este domingo. "Creo sinceramente que en este momento el Celta es superior a Athletic. Es un equipo que siempre nos da problemas, pero que viene de jugar un partido europeo en el que lo ha tenido que dar todo y esto claramente nos beneficia", resalta.

Juan Velasco, por último, coincide en que el equipo vigués parte una pequeña ventaja. " Yo daría al Celta ligeramente favorito. Creo que se va a ver y buen partido y que los puntos se van a quedar en Vigo", comenta el sevillano, que considera que ambos equipos le está pasando factura el cambio en el banquillo "tras años de estabilidad". Las bajas y el desgaste del partido europeo de anoche "favorecen" también a los celestes, según Velasco.