Lobotka reconoce que no esperaba "tantos minutos"

Stanislav Lobotka se mostró ayer muy contento con el protagonismo que está teniendo en el Celta en el arranque de temporada, que, según confesó, está siendo mucho mayor de lo que había imaginado. "Sinceramente, cuando llegué aquí no esperaba jugar tantos partidos, sobre todo al principio de la temporada no esperaba estar ya en el once titular. No me esperaba tener tantos minutos, aunque trabajo duro todos los días para ganarme la confianza del entrenador. Intento dar lo mejor de mí para ayudar al equipo", aseguró ayer el internacional eslovaco, que expresó su confianza en repetir este domingo titularidad ante el Athletic Club.

En conferencia de prensa en A Madroa, el centrocampista celeste explicó que el plantel ha analizado la derrota sufrida en la última jornada en La Rosaleda y espera que ello se plasme en una mejoría que lleve al Celta a ganar al Athletic. "Es un gran equipo. Tiene grandes delanteros y buenos jugadores, pero en la Liga da igual contra quien juegues. Ya vimos que da igual jugar contra el Atlético o contra el Málaga, todos los partidos son difíciles. Todos los equipos son buenos con el balón y tienen buenos jugadores", dijo.

El internacional celeste admitió que el Celta necesita reconducir su rumbo en la tabla para cumplir el objetivo de regresar a Europa, aunque se mostró convencido de que, tarde o temprano, el buen juego del equipo se verá recompensado con puntos. "Si queremos estar arriba debemos ganar estos partidos", indicó Lobotka. Y remachó: "Si seguimos jugando así, estoy seguro de que los resultados llegarán".