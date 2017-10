Pablo Hernández: "Para ganar no nos llega con lo que estamos haciendo"

Pablo Hernández también se mostró bastante autocrítico tras ver como el Celta caía a manos del Málaga en un partido en el que el equipo celeste no tuvo su mejor día. Para el centrocampista, titular en el día de ayer, "se necesita un poquito más" de lo que se vio del equipo celeste en La Rosaleda.

Para el Tucu, visto lo visto, "no es suficiente con lo que veníamos haciendo, pero tenemos que mirar hacia adelante y no dar ventajas. Creo que era un partido en el que el empate podría haber estado bien, pero esto es el fútbol y el Málaga se queda con tres puntos que creo que no hemos merecido, explicó el internacional chileno.

"Hay que tratar de crear acciones y situaciones de peligro. Como dije anteriormente, no nos vale para ganar con lo que veníamos haciendo", reiteró el jugador.