Juan Carlos Unzué: "Me fastidia la primera parte"

El entrenador del Celta de Vigo, Juan Carlos Unzué, no ocultó su malestar. "Los últimos minutos nos han penalizado pero el problema no ha estado sólo ahí, sino más bien en los primeros 45 minutos, donde creo que nos ha faltado la determinación y el convencimiento que necesitábamos para ponerle al Málaga en más aprietos. Deberíamos haber intentado aprovechar incluso el estado anímico que podían tener ellos por la necesidad de puntos dada su situación en la tabla, pero no ha sido así", explicó.

"En la segunda parte hemos salido con más ambición y quizá más actitud que fútbol pero hemos conseguido también meterles en su área, empatar el partido e incluso tener alguna ocasión para darle la vuelta al marcador pero desgraciadamente no es que no hayamos empatado sino que además ese penalti nos ha quitado la posibilidad de sumar un punto", analizó.

Preguntado sobre qué le molestaba más, si ver escapar el empate al final o lo sucedido en el primer acto, el técnico lo tenía claro. "Me fastidia más lo que ha pasado en la primera parte que el hecho de no puntuar. Hasta ahora habíamos tenido momentos mejores y peores y he visto al equipo con más entusiasmo, con más convencimiento y con más seguridad para hacer uno u otro fútbol. Y hoy la primera parte no me ha gustado, no he visto lo que necesitaba este partido y sobre todo lo que necesitaban los primeros 45 minutos", aseguró.

"La responsabilidad cuando las cosas no funcionan como deberían la siento mía también. Yo soy el que transmito, yo tengo una parte importante de responsabilidad y quizá ha sido eso. En el descanso lo hemos hablado y evidentemente el equipo ha reaccionado a partir del minuto 45 pero desgraciadamente no ha sido suficiente", concluyó.