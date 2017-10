Jozabed: "Debemos hacer autocrítica"

El centrocampista Jozabed, uno de los futbolistas que entró en los últimos minutos en busca de una reacción, aseguró ayer en los micrófonos de la Radio Galega que "teníamos muchas expectativas en este partido tras perder en casa la pasada semana. No hicimos las cosas bien y al final lo pagamos con el resultado".

No cree que el andaluz que hubiese una diferencia abismal entre ambos equipos durante el encuentro: "Ellos no es que nos generasen más ocasiones que nosotros a ellos, pero en líneas generales hayque hacer autocrítica. No se jugó buen partido", añadió el andaluz.

Jozabed no le puso peros a la derrota, ni tan siquiera al penalti que resolvió el choque. "No hemos comentado si era penalti. Creo que había mano y se pudo ver. Creo que sí es penalti", aseguró el futbolista céltico.