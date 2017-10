Juan Carlos Unzué: "Voy a intentar que el Celta siga siendo agresivo e incómodo"

Juan Carlos Unzué desconfía del Málaga, que se presenta a la cita de hoy contra el Celta inmerso en una grave crisis de resultados (un punto sumado de 27 posibles), pero que posee una plantilla para algo más que ser el colista de Primera División y acumular seis meses sin ganar en LaLiga. Aunque espera que sus jugadores no tengan en cuenta los malos números del adversario, el técnico navarro confía en que su equipo sepa aprovechar el mal momento anímico de los blanquiazules, que el martes cayeron en Copa en Soria. Como es habitual, Unzué fue hermético en cuanto al posible once. Es más, insistió en la necesidad de rotar en la portería, como en cualquier otra posición. Subrayó el buen trabajo de Guidetti y de Hjulsager en la Copa y se mostró tranquilo a pesar de la escasez de efectivos en defensa.

"Si miramos la clasificación, sin ninguna duda, el de mañana [por hoy] puede ser un partido trampa. Ya he avisado a los jugadores de que se vayan preparando para enfrentarse a un muy buen equipo. Otra cosa es que se encuentren en un estado de ánimo que no es el mejor, pero el Málaga es un equipo que hace muchas cosas bien", señaló Unzué durante la rueda de prensa que ayer ofreció en Balaídos, donde dirigió el último entrenamiento de la semana.

El Celta encadena tres victorias a domicilio, con la que obtuvo el miércoles en la Copa contra el Eibar. Su entrenador espera que el equipo celeste aproveche "el estado mental" en el que está sumido el colista de LaLiga para seguir sumando puntos fuera de casa. "Ha hecho méritos para llevar más puntos pero tenemos que aprovechar esa situación. Tenemos que intentar que el rival sienta esa angustia".

El equipo vigués se muestra mucho más resolutivo fuera que en casa: once goles frente a siete. El técnico no encuentra explicación a que el porcentaje de aciertos como visitante sea mucho más alto que como local: 68% frente a 24%. "No me gusta estar demasiado pendiente de estadísticas. Me gusta estar más pendiente del juego y de lo que voy viendo día a día. Quizás en casa hemos tenido rivales que han replegado más.Que sigamos creando muchas ocasiones es vital. Con la calidad de nuestros jugadores vamos a hacer goles, seguro", sostiene.

Habla el preparador navarro de lo que le transmite el Celta: "Uno de los puntos fuertes del equipo es que es agresivo e incómodo. Voy a intentar seguir siéndolo. Hay margen de mejora. Los conceptos de repliegue se van ejecutando mucho mejor y creo que vamos a ser más fuertes en ese sentido".

Recordó que continuará alternando a Rubén Blanco y a Sergio Álvarez . "Los porteros ahora, por las dinámicas en que juegan, están preparados para entrenar y no jugar y al revés. Al igual que dije que en el resto de puestos voy a alternar, en la portería no va a ser diferente. Esto es diferente a mi época", dijo antes de dedicar elogiado a Andrew Hjulsager y a John Guidetti por la actuación que ambos protagonizaron el miércoles en Ipurua. "Hasta ahora no tengo ninguna queja de John. Ha hecho un esfuerzo importante para volver cuanto antes después de su lesión. Lo que está claro es que ha encontrado competencia y eso es bueno para el grupo pero también para él. Cuando hay esa sensación todos dan un poco más, su rendimiento individual sube. La actuación de Hjulsager fue muy meritoria. Se ganó su oportunidad, fue trascendente en las tres o cuatro situaciones de ataque que tuvimos e importante para que el Eibar no encontrase una autopista por el lado derecho. Enhorabuena, ese es el camino para tener oportunidades", concluyó.