Juan Carlos Unzué: "Quiero a la plantilla involucrada"

Juan Carlos Unzué tiene motivos suficientes para sentirse contento y animado por participar en una nueva edición de la Copa del Rey. El técnico navarro ha ganado las últimas tres ediciones de este torneo como segundo entrenador del Barcelona, que en dos de estas finales superó al Sevilla y al Alavés después de que éstos privasen al Celta de disputar un título que ha acariciado en tres ocasiones (1948, 1994 y 2001). Ante el estreno como técnico del conjunto celeste en el torneo del KO, Unzué anuncia que su equipo va a "intentar hacer una bonita competición también este año". Enfrente le espera un Eibar en apuros, que ya fue goleado por los celestes semanas atrás (0-4). "La intención es ganar el partido, como hicimos en LaLiga", recordó.

"Después de perder en Villarreal, el Eibar ha cambiado el sistema de juego que venía utilizando Mendilibar. No sé si mañana [por hoy] va a jugar con un 5-3-2 (como en partidos precedentes) o volverá al 4-4-2. Pero más allá de eso, creo que su idea de juego no varía demasiado. Es un equipo agresivo, con presión alta, que juega en corto, que añade mucha gente al ataque, que tiene solidaridad y que juega muy bien colectivamente. Es verdad que no viene de una racha positiva de resultados, pero eso quizás le hace más temible", advierte Unzué sobre el rival de esta noche en Ipurua.

Ausente Pione Sisto para que se tome un descanso y sin los lesionados Rubén Blanco y Roncaglia, el entrenador del Celta anuncia "algunos cambios" en el once con respecto al habitual en LaLiga. "Van a tener oportunidad algunos jugadores que han disfrutado de menos minutos hasta ahora. Es muy importante tener a toda la plantilla enchufada, involucrada en el proyecto común porque a lo largo del año hay muchos partidos y necesito de todos. Confío en todos los jugadores y tengo plena confianza en ellos. Espero que el equipo que presentemos sea competitivo, con la idea de pasar la eliminatoria", manifestó el preparador.

"Espero que no sea un partido diferente al de LaLiga, sobre todo con respecto al resultado", bromeó Unzué en la sala de prensa de A Madroa al referirse a la goleada que su equipo logró gracias a la extraordinaria eficacia que exhibió en las jugadas de estrategia.

"La Copa siempre la he sentido como una competición especial y en este caso tiene una importancia mayor porque en los últimos años al Celta se le ha dado bien", recordó Juan Carlos Unzué, quien agradece el gesto del Eibar de donar la recaudación del partido para los afectados de los últimos incendios en Galicia: "Me parece un detalle fantástico, es de agradecer y aplaudo desde aquí la decisión de los responsables del Eibar".