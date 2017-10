"La ciudad no puede ridiculizarse con otro partido sin gente en la grada"

El presidente del Celta, Carlos Mouriño, apostó ayer, con respecto a los problemas de la grada de Río, por olvidarse "de cosas fantasiosas e ir a la realidad" y emplazó al Ayuntamiento a que responda en un plazo de 24 horas "con total claridad" si se podrá jugar en Balaídos el próximo partido de Liga frente al Athletic de Bilbao, previsto para el próximo 5 de noviembre, y exigió que, si existiese alguna duda sobre la seguridad del campo, "se retire de inmediato la totalidad de estructura" para que "los aficionados y abonados disfruten sin riesgo del partido" y "la ciudad no sea ridiculizada con otro partido sin gente en la grada".Denunció, en este sentido, la falta de información que el Celta ha tenido sobre el estado de la cubierta y, en general, sobre la remodelación del campo llevada a cabo por el consistorio. "No sabemos muy bien lo que está pasando. Nos hablan de un número determinado de piezas, nos lo pasan a otro, nos dicen que ya está controlado el problema porque es un módulo, pero por otro lado nos dicen que lo siguen analizando", apuntó. "La verdad es que está todo descontrolado y por eso queremos que nos digan si se puede o no abrir. Y si no se puede con los módulos puestos, tenemos tiempo suficiente para desmontarlos", precisó.

Mouriño pasó de puntillas sobre la pregunta de si consideraba justificada la decisión de incrementar el precio de los abonos de Río sabiendo de los problemas que la remodelación iba a causar a los socios. "Nosotros siempre confiamos en las personas y confiamos tremendamente, a pesar de que consideremos que nos han engañado en más de una ocasión. Se nos dijo que las gradas iban a estar en tiempo y sobre eso actuamos. Si después no se dan, no sentimos la responsabilidad porque el compromiso no fue nuestro", se limitó a señalar culpando al Concello del problema.

Concesión

Asimismo, se refirió Mouriño al posible futura concesión de Balaídos al club. "Para avanzar en la línea de un posible convenio necesitamos que se blinde la seguridad jurídica en un doumento y han pasado dos meses y ni lo han plasmado por escrito ni lo concretan", aseguró Mouriño.

Curiosamente, pese a los reiterados incumplimientos, el dirigente calificó de "buena" su relación con el Concello: "Yo creo que la relación es buena, aunque estamos pidiendo cambiarla y que dejemos de hablar de cosas fantasiosas y vayamos a la realidad. El estadio quedará mejor pero con muchas carencias. También es cierto que no estamos conformes y nos hemos quejado un montón de veces de que nos hayan sacado de la comisión de seguimiento de las obras. No tenemos más información que vosotros (por los periodistas) sobre las obras. Y hay una cosa concreta: nosotros hemos llamado el jueves al Ayuntamiento y nos dijeron que la grada se abría y a las seis de la tarde del viernes nos dijeron que no".