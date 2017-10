Maxi Gómez, rey de septiembre

Maxi Gómez va añadiendo buenas nuevas sin parar desde que irrumpió como goleador en Defensor Sporting. En apenas dos meses se ha convertido en una de las revelaciones de la LaLiga, gracias a los seis goles que lleva anotados con el Celta. Hace unas semanas se estrenó en una convocatoria de la selección absoluta de Uruguay y cuenta con muchas opciones de participar en el Mundial de Rusia. El celtismo, además, le ha distinguido como mejor jugador del equipo vigués durante el mes de septiembre. El atacante ve al Celta con potencial suficiente para aspirar a los puestos altos de la clasificación. Lamenta que a su equipo se le escapasen los tres puntos contra el Atlético de Madrid, pues considera que fueron mejores que un rival que supo defender con uñas y dientes el gol de Gameiro en una de las escasas ocasiones que tuvieron los rojiblancos.

"Jugamos muy bien, tuvimos el control de la pelota y varias ocasiones que no pudimos transformar. Ellos llegaron dos veces a nuestra portería, marcaron un gol, luego se encerraron atrás y no pudimos entrar. Son bastante buenos en las pelotas por arriba y defienden muy bien. Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para empatar pero no pudo ser", señaló Maxi sobre el partido del domingo. "El resultado no nos favoreció. Sus jugadores estaban metidos todos en su área e igual nos faltó atacar más por fuera", explicó en rueda de prensa.

Ese tropiezo no reduce las opciones del equipo de Juan Carlos Unzué en esta temporada. "Hay que ir trabajando día a día. El grupo está muy unido y vamos partido a partido. El Celta tiene plantilla para estar arriba, no donde se encuentra ahora [10º, con 11 puntos]. No se han dado los resultados que merecíamos, pero creo que vamos a estar arriba en la clasificación por plantilla y por cómo jugamos", convino el delantero uruguayo del conjunto celeste.

Ayer, Maxi Gómez recibió el trofeo como mejor céltico de septiembre, de manos de José Redondo, delegado de Hijos de Rivera, empresa que comercializa la cerveza Estrella Galicia. "Estoy muy contento por recibir este premio. La afición me ha tratado muy bien desde el primer día. Salgo a la calle y me piden fotos, me dan su cariño. Ojalá que siga siendo así y que las cosas me continúen saliendo bien, por el equipo y por la afición", concluyó.