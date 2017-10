Juan Carlos Unzué: "El rival ha tenido una gran eficacia"

Juan Carlos Unzué achacó la derrota del Celta a la eficacia que el Atlético de Madrid mostró ayer ante el marco de Sergio. El preparador celeste no restó sin embargo méritos al esfuerzo realizado por su equipo que, a su juicio, generó el suficiente caudal ofensivo como para, llevarse al menos el empate.

"El rival ha tenido una gran eficacia. Nos ha hecho un gol en las dos situaciones que ha chutado a portería. Nuestra efectividad no ha sido tan buena. Ha sido mala en cuanto a números, pero creo que a un equipo como el Atlético, al que es difícil hacerle ocasiones, le hemos creado las suficientes como para haber ganado el partido", expuso Unzué, que precisó: "Ellos se han encontrado con un partido que saben manejar muy bien, que es un 0-1 en una jugada aislada y, a partir de ahí, juegan de una manera específica y lo hacen muy bien. Nosotros hemos tratado de contrarrestarles y creo que lo hemos logrado porque llegados las suficientes veces como para empatar el partido, pero esto es cuestión de efectividad".

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el preparador navarro aseguró que no hubiera cambiado de planteamiento aunque hubiese conocido de antemano cómo se iba a desarrollar el choque. "Plantearía el mismo partido. Lo que ha hecho el Atlético de Madrid no ha sido ninguna sorpresa. Es lo que hace habitualmente, tampoco es que hayamos descubierto nada diferentes. Ellos venían de una situación difícil y, en estas situaciones, yo conozco bien al Cholo, va a asegurarse atrás, esperar que nosotros cometamos un gol y hacer un gol", declaró. Y agregó: "Así ha sido. El único tiro que ha ido a portería es el que ha parado Sergio y la continuación ha sido ese córner que ha significado el gol".

Juan Carlos Unzué apuntó que trató de buscar el empate abriendo el juego por banda con Pione Sisto y Emre Mor en banda. "Hemos cambiado un poco el sistema para abrir el campo y meter un hombre más de remate. Hemos intentado abrir el campo con Pione y Emre en las bandas y acercar a Iago y a Maxi a la portería. Pero, desgraciadamente, no ha llegado ese remate con gol", destacó.

El entrenador del Celta eludió criticar la actuación del árbitro, que no señaló un claro penalti del Atlético por mano de Gabi en el área. "No me gusta hablar de los árbitros y voy a seguir en esa línea. Me parece ventajista venir a quejarme cuando todos vemos que no ha sido justo, pero no nos quejamos cuando nos pitan a favor. Es cierto es que este año no estamos teniendo fortuna, pero espero que en el cómputo general de la Liga los errores se van equilibrando", señaló.

Unzué, por último, agradeció el apoyo de la afición, tanto de los que estuvieron como de los que no pudieron venir. "A los que no han podido venir ojalá les brindemos una victoria en el próximo partido y a los que han venido les agradezco su apoyo porque no han dejado que el equipo se cayese hasta el minuto 93", dijo.