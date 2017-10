El Celta B convierte Barreiro en un fortín

El Celta B, después de haber encajado el pasado fin de semana su primera derrota de la temporada en el campo del Fuenlabrada (2-0), se reencontró con el triunfo en el fortín de Barreiro, donde los vigueses solo conocen la victoria en los cinco encuentros disputados hasta el momento. Un disparo de Dejan Drazic que acabó en gol gracias a la colaboración del portero del San Sebastián de los Reyes, Carlos Morales, permitió al filial céltico plasmar en el marcador la superioridad numérica de la que gozó en casi toda la segunda parte y el dominio ejercido durante todo el choque ante un rival que apostó sin éxito por defender bien ordenado y fiar sus opciones a una acción a balón parado o un contragolpe que no llegaron.

El once inicial de Rubén Albés presentaba varias novedades respecto a lo habitual, algunas esperadas como la presencia en el centro de la defensa de Juan Ros en lugar del lesionado Robert Costa o la de Dani Molina en el mediocampo por Alberto Solís, también lesionado aunque en su caso de larga duración por una rotura de ligamentos en su rodilla izquierda. Más inesperada fue la presencia en la punta de ataque del alemán Dennis Eckert, dejando en el banquillo a un habitual en los onces del Celta B como Dejan Drazic. Más tarde quedaría claro que el serbio arrastraba algún tipo de molestia puesto que saltó al campo al inicio de la segunda mitad y tuvo que ser sustituido antes de finalizar el choque.

Antes, los aficionados que se dieron cita en el Municipal de Barreiro tuvieron que vivir una primera mitad con escaso ritmo y menos aproximaciones peligrosas a ambas porterías. Pese a todo, los vigueses pudieron adelantarse a los veinticinco minutos en un buen pase en profundidad de Dennis Eckert para dejar solo a Pastrana ante Carlos Morales. Pero el mediapunta céltico no acertó a definir el uno para uno ante el meta rival.

También pudieron los visitantes conseguir un excesivo premio a su rácano planteamiento a dos minutos para el intermedio, en un saque de esquina que remató en primera instancia Nandi y que se paseó por la línea de gol de la portería defendida por Sotres.

Expulsión

El partido seguía con una dinámica muy parecida tras el paso por vestuarios hasta que, a punto de cumplirse el minuto diez de la reanudación, una dura entrada de Bikoro sobre Kevin se convirtió en la segunda tarjeta amarilla para el jugador del San Sebastián de los Reyes.

La superioridad numérica animó un poco más si sabe a Rubén Albés a realizar la sustitución que ya tenía preparada, dando entrada en el campo a Drazic por Eckert. El cambio no tardó demasiado en mostrarse como absolutamente decisivo puesto que en una de sus primeras acciones el atacante serbio conseguía llevar el balón al fondo de la portería visitante. Fue en una acción de estrategia en una falta lateral. Pastrana amagó con colgar la pelota al área para, finalmente, buscar a Drazic. El serbio conectó un duro disparo que no parecía llevar excesivo peligro pero que Carlos Morales no acertó a despejar (1-0, min. 61).

Con un jugador más sobre el campo y la moral reforzada por la ventaja también en el marcador, el Celta B firmó sus mejores minutos del encuentro aprovechando el desconcierto de un rival muy tocado. Riki estuvo a punto de incrementar la renta sólo dos minutos después del gol de Drazic tras una buena combinación por banda izquierda de Dani Molina y Juan Ros.

Poco después sería Juan Hernández el que pondría a prueba de nuevo al meta del Sanse pero, en esta ocasión, Carlos Morales sí que acertó a despejar. La ocasión más clara para haber restado emoción a los instantes finales la tuvo el propio Drazic, quien pecó de egoísta en una acción de dos contra uno ante el portero visitante en la que prefirió buscar sin éxito el remate antes que habilitar a su compañero Juan Hernández para que marcase a puerta vacía.

Quedaban aún diez minutos para la conclusión del choque y el San Sebastián de los Reyes buscó el tanto que le permitiera rescatar al menos un punto. Pero lo hizo con más intención que cabeza

Como anécdota quedó ya la acción con la que se cerró el partido, en el último de los cuatro minutos de tiempo añadido concedidos por el colegiado, una fea entrada que derivó en una sucesión de protestas y empujones y que acabó con dos jugadores más del Sanse expulsados por tarjeta roja directa (Borja Díaz y Rubén Sánchez) y con Sergio Castel amonestado.