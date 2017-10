Celta - Atlético | Unzué: "Es el día que más orgulloso me siento del equipo"

El entrenador del Celta de Vigo, Juan Carlos Unzué afirmó que el partido ante el Atlético de Madrid ha sido el día que "más orgulloso" se siente desde su llegada al equipo gallego y achacó la derrota a la experiencia de los madrileños en estas situaciones y a la "falta de efectividad en ataque".

"El rival ha tenido una gran eficacia. Han marcado un gol habiendo chutado dos veces a puerta. A nosotros nos ha faltado esa efectividad en ataque. Hemos creado muchas ocasiones ante uno de los equipos a los que es más difícil crear ocasiones. Ellos se han encontrado con un partido que manejan muy bien. Hemos podido contrarrestarles, pero no hemos sido efectivos", confesó el entrenador 'celtiña' en la rueda de prensa posterior al partido.

No obstante, Unzué no disimuló la satisfacción que sentía por el gran partido jugado por los suyos. "Es el día que más orgulloso me siento del equipo desde que estoy aquí", reconoció.

El técnico navarro aseguró que no le sorprendió el planteamiento de Simeone. "No ha sido ninguna sorpresa lo que ha hecho el 'Atleti', es lo que hace habitualmente. Venían en una situación muy difícil y en esas ocasiones el 'Cholo' tiende a asegurar más, echándose atrás y esperando que cometas un error y hacer un gol", señaló. "Hemos cambiado el sistema para intentar abrir más el campo, con un hombre de remate más e intentar combatir su acumulación de hombres", añadió sobre sus cambios ofensivos.

Aunque admitió que no están teniendo "suerte" con los arbitrajes en lo que va de Liga, Unzué no quiso escudarse en los errores del árbitro, que no señaló dos posibles penaltis a favor de los locales. "No me gusta hablar de los árbitros, porque es ventajista quejarse solo cuando pitan en contra. Es cierto que no estamos teniendo suerte en este aspecto, pero esperamos que cambie hasta el final de La Liga", remarcó.

Por último, lamentó la ausencia de la afición situada en la grada de Río que tuvo que cerrarse. "Seguro que con el animo de todos los que no han podido venir hubiésemos sido más fuertes. Ojalá que podamos dedicarles una victoria a los que no han podido venir. En casa vamos a ser más fuertes porque la gente quiere que estemos cada vez más arriba", concluyó.