El Concello cierra la grada de Río para el partido contra el Atlético

El Concello de Vigo ha anunciado que la grada de Río estará cerrada durante el partido de este domingo (16.15 horas) contra el Atlético de Madrid. Un contratiempo complejo y difícil de resolver para la directiva del Celta, que tendrá que intentar buscar el mejor acomodo posible para los abonados de las gradas más pobladas y en uno de los partidos que suelen presentar mejor asistencia.

Fue a comienzos de esta semana cuando se detectaron problemas en uno de los módulos de la nueva cubierta instalada sobre Río Alto. Según describía el alcalde, Abel Caballero, una de las bolas de enganche se había resquebrajado, soltando una de las barras metálicas y aflojado otras doce. La solución ha consistido en retirar el módulo para su reaparición. El Concello aseguró hasta ayer que la grada podría estar operativa ante el Atlético. Ayer, sin embargo, los técnicos concluyeron que no podían garantizar la seguridad de los espectadores.

La grada de Río ya estuvo cerrada en los amistosos veraniegos contra Roma y Udinese, también en el más reciente contra el Pachuca, pero el problema obviamente es ahora mucho más grave. Entonces ya se contaba con una baja asistencia y los abonados, previa retirada de invitación, pudieron ser reubicados. La visita liguera del Atlético, por el contrario, suele ser uno de los partidos más esperados y en este caso además coincide con un buen horario, en la tarde del domingo. Río Alto y Río Bajo son las gradas de mayor aforo y también las que más abonados tienen registrados. La solución se presenta difícil.

El texto íntegro del comunicado del Concello es el siguiente: "Respecto da situación da malla da cuberta da grada de Río, unha vez baixada a estrutura e sometidas as esferas nas que se encaixan as barras ás probas pertinentes, os enxeñeiros da dirección de obra confirman que non se pode garantir a seguridade da grada de Río para o partido do vindeiro domingo. O noso primeiro obxectivo é velar pola seguridade dos espectadores polo que goberno de Vigo acata as indicacións técnicas que obrigan ao peche desta grada durante o encontro Celta-Atlético de Madrid. Este partido disputarase en Balaídos, pero coa grada de Río inhabilitada. Os técnicos confirman que se trata dun defecto de fabricación das esferas que non ten nada que ver coa súa montaxe. O pasado martes 17 de outubro rexistrouse un problema nunha parte da cuberta desta grada ao detectarse que trece das barras que forman parte do primeiro módulo da cuberta de Río -composta por 3.000 ferros- soltáronse das súas respectivas bolas de suxeición. Dada a dificultade de estudar o problema en altura e para maior rigorosidade, onte xoves baixouse a parte do módulo afectada. Unha vez abaixo, procedeuse a estudar coa máxima atención a situación de toda a estrutura e son os técnicos os que determinan que é preciso pechar a grada para proceder a súa reparación tan pronto como sexa posible".