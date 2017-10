Victoria dedicada a las víctimas de los incendios

No fue una victoria más para el Celta. La plantilla del equipo vigués afrontó el duelo con el impacto emocional que para ellos también han supuesto los devastadores incendios que ha sufrido Galicia y más concretamente Vigo. En las redes sociales y de propia voz -ayer se manifestaron Aspas y Pablo Hernández en el hotel de concentración- los futbolistas habían mostrado su ilusión por dedicarle el triunfo en Gran Canaria a las víctimas de los incendios. Y al final lo consiguieron. El Celta y Las Palmas salieron al terreno de juego con una camiseta negra en la que se leían en letras rojas el mensaje "Dor e rabia". En la espalda no solo se acordaban de los fuegos en Galicia: "Queman Galicia, queman Asturias, queman Portugal" se podía leer. Minuto de silencio en memoria de las cuatro personas que han muerto en las últimas horas en Galicia por esta tragedia. Y como no podía ser de otro modo, a la conclusión del partido los futbolistas celebraron la victoria mostrando la camiseta con la que querían mostrar su apoyo a las víctimas.