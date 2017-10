Juan Carlos Unzué: "Se lo dedicamos a toda nuestra gente"

El proyecto que dirige Juan Carlos Unzué gana tranquilidad de cara a una fase en la que el calendario empezará a empinarse, con la visita del Atlético de Madrid a Balaídos el próximo domingo. El navarro entiende que quedan muchas cosas por mejorar y celebra que Aspas se haya reencontrado con el gol, aunque asegura que era un aspecto que no le preocupaba en exceso.

Juan Carlos Unzué celebraba la eficacia de su equipo en sus primeras aproximaciones, situación sobre la que edificó su victoria: "Prácticamente en las dos primeras ocasiones de la primera mitad hemos marcado, con una efectividad del cien por cien, y ellos nos han creado problemas solo en la estrategia". Sí reconoce: "Nos han dominado más de lo que me hubiera gustado, jugando muy cerca de nuestra portería. El 0-3 ha sido el momento clave, porque marcamos en la segunda ocasión que tuvimos tras el descanso y a partir de ahí, incluso con la expulsión, supimos sobreponernos con un estado de ánimo fantástico, no solo para aguantar el resultado, sino para poder incrementarlo".

Sobre la expulsión se queja, aunque con tono moderado: "En la expulsión la sensación desde mi posición es que Rubén toca el balón, pero es muy difícil, no me gusta hablar de los árbitros. Tuvimos que hacer un esfuerzo enorme, con una defensa diferente, y el partido ha sido la confirmación de que podemos y sabemos defender de otra manera".

En cuanto a la resurrección de su referente, declara: "Por la mala racha de Aspas no estaba preocupado porque estaba teniendo ocasiones, pero estos goles le van a servir para tener un poquito más de confianza, porque la calidad siempre la ha tenido".

Dedicó la victoria a los afectados por los incendios: "Esta victoria va dedicada a toda nuestra gente, en especial a los afectados más directamente por los incendios. Me da rabia e incredulidad porque no puede haber un razón, un motivo o un interés que pueda ponerse por delante de la vida de un ser humano, es algo que no comprendo. Ahí están las leyes y se tiene que intentar encontrar a los culpables".