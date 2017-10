El Celta B paga sus errores

Derrota con mala imagen la conseguida por el Celta B en casa del Fuenlabrada. Los de Rubén Albés no cuajaron un buen partido y no se encontraron nada cómodos en el campo. El primer gol llegaría en el minuto 25 tras un error en defensa celeste que aprovecharía Fran García para llegar a línea de fondo y dejar el balón franco para que Matheus a puerta vacía lograse el 1-0. Ya en la segunda parte, el Celta B no logró reaccionar y en el descuento Dioni lograría el 2-0 definitivo gracias a una genialidad de Milla.

El partido comenzó entretenido, con ambos equipos buscando las porterías contrarias y en donde las defensas lograban frenar a las delanteras. El Celta B intentaba aprovechar la velocidad de Juan Hernández pero la atenta zaga local le dejaba poco margen de movimiento.

Enfrente, un Fuenlabrada donde Yaw Annor era una pesadilla ya que el africano corría con velocidad y buen manejo de balón. Los locales jugaban con soltura y pocos apuros, merodeando la meta de Sotres. Yaw seguía creando mucho peligro y Rubén Albés pedía atención a su defensa y coberturas para evitar males mayores.

Tanto apretó el Fuenlabrada que en el minuto 25, una buena jugada personal de Fran García por la zona izquierda terminaba llegando a la línea de fondo y dando el pase de la muerte a Matheus que a puerta vacía conseguía el primer gol del partido. Buena ocasión viguesa en el 32 con una jugada personal de Solis que se la dejaba en profundidad a Agus pero éste no logra batir a Codina en su salida y envía el balón a córner.

Albés mandó arriba a sus hombres, para que nutriesen de balones a Agus intentando irse por lo menos empatados a vestuarios. Con la tarjeta a Kevin terminó la primera parte que reflejaba 1-0 en el marcador.

En el 50, gran ocasión de los vigueses. Contra comandada por Solis y su pase en profundidad lo controla bien Pastrana pero la defensa férrea del Cata Díaz le impidió encarar a Codina y el peligro se esfumó. En el 62, falta en la frontal del área, escorada hacia la izquierda del ataque celeste que Agus enviaba por encima del larguero. Tres minutos después, doble ocasión de Solis que tuvo un par de disparos dentro del área de Codina pero estuvo atento el portero fuenlabreño para blocar.

El Fuenla también gozaba de esporádicas pero preocupantes ocasiones de gol. Mala noticia en el Celta B en el minuto 76 cuando Solis tuvo que ser retirado en camilla y ocupó su lugar Adrián. Para colmo de males, en el 82 Iago derribó a Hugo Fraile en una contra y veía la segunda tarjeta amarilla lo que dejaba al Celta B con uno menos en la recta final del partido. En el descuento, un brillante Milla encara a la defensa local y, tras disparar, el rechace lo empuja a gol Dioni. 2-0 que significa la primera derrota celeste este año.