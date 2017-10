Unzué oculta sus cartas para Las Palmas

Ni una pista al enemigo. Juan Carlos Unzué, técnico del Celta, oculta celosamente sus cartas para el partido que su equipo disputará mañana ante Las Palmas en el estadio Gran Canaria. El preparador navarro ha estado trabajando durante el parón liguero en solucionar el roto defensivo que le han dejado las lesiones de Hugo Mallo y Facundo Roncaglia y tiene buenas sensaciones sobre la capacidad de su equipo para sobreponerse a las bajas.

Sin especialista natural para el lateral derecho, Unzué deberá improvisar una defensa de circunstancias frente a los canarios y encontrar un relevo en ataque para Maxi Gómez, el goleador del equipo, que no podrá jugar por sanción. El apurado estado de forma de Pablo Hernández, que ha jugado dos partidos con Chile con el sóleo izquierdo tocado, y la menguada forma física de Radoja, aún con ligeras molestias de su reciente lesión en la rodilla, condicionan también los planes del técnico para el medio campo.

Unzué se muestra tranquilo y promete desplegar mañana "un equipo competitivo para ganar a Las Palmas", pero no detalla cómo ni con qué mimbres se propone lograrlo. "Tengo diferentes opciones y elegiré una de ellas, aunque no la voy a adelantar para no dar pistas. El que juegue [como lateral derecho] va a hacer un partido en buenas condiciones seguro", se limita a señalar.

El técnico céltico reconoce, sin embargo, que no descarta modificar el sistema y desplegar un dibujo con tres defensas centrales, una opción que ha ensayado en los entrenamientos con la idea de ponerlo en práctica cuando crea que convenga al equipo. "Podría ser una opción, pero no solamente por las lesiones de Facundo y Hugo. En los tres meses y pico que llevamos trabajando hemos probado otros sistemas para utilizarlos en algunos partidos y he comentado también diferentes posicionamientos, a veces condicionados por lo que tienes y otras por las características de los rivales", ha explicado.

Juan Carlos Unzué ha desvelado también que ya tiene "en la cabeza" cómo va a solucionar la baja de Maxi Gómez por acumulación de tarjetas. "También tengo alternativas", subraya. "Podemos hacer algo más físico y parecido a lo que estamos haciendo, poniendo a John [Guidetti], o a Iago, que también puede jugar en esa posición y lo hace muy bien", relata. Y precisa: "Con Iago perderíamos potencial físico y juego aéreo, pero ganamos juego entre líneas, en profundidad y velocidad de movimientos. Tengo las dos alternativas y esto es lo bueno. Me decidiré por la que creo que sea la mejor".

El desplazamiento de Aspas desde la banda derecha al frente de ataque permitiría dar la alternativa como titular a Emre Mor, el fichaje estelar del verano que, por ahora, ha tenido minutos contados. Juan Carlos Unzué considera que el turco está preparado para dar el paso o, al menos, para disponer de más minutos. "Por físico ya está, aunque hay matices, por el idioma y el poco tiempo que lleva con nosotros, evidentemente, no lo va a hacer como otros compañeros, pero él tiene unas características diferentes a las de los demás y, en este sentido, sí está para competir y poder jugar", apunta el preparador navarro.