El "Tucu" regresa al trabajo "cansado" pero "en condiciones de competir"

El Celta ha seguido con los dedos cruzados la reciente participación de Pablo Hernández, el Tucu, con la selección chilena en los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial de Rusia, que el medio céltico ha disputado con una pequeña rotura fibrilar en el sóleo de su pierna izquierda desoyendo la recomendación de los médicos del club. Después de jugar a buen nivel 90 minutos en la victoria frente a Ecuador (2-1) y participar 77 en la derrota en Sao Paulo frente a Brasil (3-0) que dejó a Chile en la cuneta, el Tucu se reincorporó ayer a los entrenamientos con el Celta en A Madroa "cansado" , pero aparentemente recuperado de la lesión que a última hora le impidió vestirse de corto frente al Girona la pasada jornada liguera.

Aunque el medio centro participó con normalidad en el entrenamiento celebrado ayer a puerta cerrada en A Madroa, el entrenador, Juan Carlos Unzué todavía no ha decidido si va a contar con él de partida para enfrentarse mañana a Las Palmas en el estadio Gran Canaria. El técnico sopesa la situación y tomará una decisión tras el entrenamiento que el plantel celebrará hoy en la ciudad deportiva antes de emprender, por la tarde, viaje a Gran Canaria.

"El Tucu está bien, cansado, como no puede ser de otra manera, y me imagino que algo decepcionado por la eliminación, pero lo he visto con una gran ilusión y ganas de poder jugar lo antes posible", detalló ayer Juan Carlos Unzué cuando se le preguntó sobre el estado del internacional chileno. "Ahora tengo que definir si está para jugar los 90 minutos, pero en principio está en condiciones de competir", precisó el técnico.

Pese al riesgo de recaída, Unzué aseguró que no está disgustado con la decisión de Hernández de forzar la máquina para ayudar a Chile en una situación de dificultad y recordó que era el propio futbolista el que mejor conocía los riesgos de forzar la máquina y que siempre ha confiado en su inteligencia y buen criterio. "No estoy molesto. La experiencia que él tenía es lo que me daba confianza. En la situación en que estaba habría tenido la inteligencia suficiente de no jugar si no estuviese en condiciones", apuntó el preparador céltico, que prefiere ver el lado bueno de la situación. "Evidentemente ha jugado y esto es bueno para nosotros, aunque venga un poquito más cansando. Lo que nos gusta del Tucu es ese punto de ambición de que no quiera bajarse del barco, sus ganas de defender el escudo de su selección, que lo va hacer aquí también con su ambición y lealtad. Estoy contento de que haya jugado con su selección y esté en condiciones de jugar", manifestó.

Juan Carlos Unzué se refirió también a la situación de Nemanja Radoja, disponible por primera vez tras superar una lesión de rodilla que le ha hecho perderse los últimos cinco partidos de Liga. "Aunque tiene alguna pequeña molestia, está entrenándose seguido todos los días. No está al ciento por ciento porque lleva unos partidos sin jugar, pero sí que está en condiciones de saltar al terreno de juego" , dijo sobre el centrocampista internacional serbio.