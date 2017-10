Viera: "Estamos preparados para ganar "

Jonathan Viera, futbolista internacional de la Unión Deportiva Las Palmas, manifestó ayer que su equipo está "preparado" para ganar al Celta, en un partido en el que los amarillos no deben "fallar más en casa".

El atacante isleño, tras una semana lejos de sus compañeros por su reciente estreno con la selección absoluta, dijo que ha encontrado al equipo canario "muy enchufado" y prevé ante el cuadro celeste un partido "abierto" entre dos equipos que basan su juego "en la posesión".

"Debemos salir a apretarles desde el minuto 1 y no darles opciones", agregó el futbolista isleño, quien desconocía las importantes bajas para el puesto de lateral derecho que tendrá el conjunto celeste.

Para el jugador grancanario, su paso por la selección no le ha hecho cambiar su forma de ver las cosas. "Sigo siendo el mismo. Llevaba mucho tiempo persiguiendo este sueño y desde que llegué al grupo me sentí muy cómodo con los compañeros", dijo. En cuanto a su posible renovación, Viera indicó que no cree que haya mayores problemas para llegar a un acuerdo con el club.