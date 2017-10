Unzué: "No me gusta lamentarme de lo que no tengo"

A Juan Carlos Unzué no le preocupa que las bajas en defensa y, en concreto, en la posición de lateral derecho vayan a restar competitividad al Celta en el estadio Gran Canaria, donde el equipo vigués reanuda mañana la Liga ante Las Palmas tras el parón de selecciones.

"No me gusta lamentarme de lo que no tengo. Haremos un equipo competitivo para ganar en Las Palmas", ha asegurado en rueda de prensa este mediodía el preparador celeste. Unzué ha explicado que maneja diversas opciones, tanto para solventar las ausencias de los lesionados Hugo Mallo y Facundo Roncaglia, como para cubrir la baja del delantero Maxi Gómez, que no podrá jugar contra los grancanarios por sanción.

El técnico ha revelado que, en su "cabeza", ya tiene tomada la decisión de cómo va a jugar frente al conjunto que dirige Paco Ayastarán, pero se reserva sus planes. No obstante, ha reconocido que sopesa la opción de cambiar el esquema de juego y desplegar un dibujo con tres centrales para resolver el problema del lateral derecho y, para recomponer la delantera, se debate entre una opción continuista, con Guidetti como delantero centro en lugar de Maxi, o bien desplazar a Aspas al eje del frente ofensivo y dar la alternativa como titular a Emre Mor.

Unzué ha explicado que Pablo Hernández ha llegado cansando, pero "en buenas condiciones y con gran ilusión" tras jugar dos partidos con Chile con problemas en el soleo y podría ser titular mañana contra los canarios, a los que no ha escamoteado elogios. "Las Palmas juega mucho mejor de lo que dicen sus números", ha advertido el preparador céltico, al tiempo que ha destacado el buen trato que, desde hace ya unos años, el equipo canario dispensa a la pelota. "Si no le quitamos el balón, Las Palmas nos va a hacer sufrir", ha señalado.