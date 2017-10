Las lesiones se ceban con el Celta Zorka

Arxil y Celta Zorka se juegan esta tarde, 19.30 horas en el Estadio de la Xuventude de Pontevedra, el liderato del grupo A de la Liga Femenina 2. Los dos equipos llegan a este derbi provincial con dos victorias en las dos primeras jornadas del campeonato, y con una ínfima ventaja para las pontevedresas por aquello de la diferencia de puntos.

Un partido que no será el primero de la temporada entre ambos equipos, ya que en Copa Galicia se vieron las caras, con victorias para el cuadro vigués por siete puntos, 70-77. Cristina Cantero, entrenadora céltica, indicaba al respecto que "El partido de Copa fue igualado, pero llevaron ellas el ritmo de juego y aunque ganamos al final, nos dominaron. Debemos de mejorar y no dejarlas jugar a lo que ellas quieren , mimar el balón y no tener muchas pérdidas".

Pero el cuadro céltico no llega en las mejores condiciones a este derbi ante el Arxil. La entrenadora céltica sigue sin contar con Patricia Vicente, que esta semana tampoco entró en los entrenamientos, y la entrenadora no cuenta con ella para el partido de esta tarde. Difícil será también la presencia de Anne Senosiaín en Pontevedra, ya que la jugadora se torció el tobillo el sábado pasado ante Lugo, y aunque ha mejorado notablemente, posiblemente no se quiera forzar.

El último susto de la semana lo protagonizó Sarah Ogoke, que en el entrenamiento del miércoles se torció el tobillo, pero el cuerpo técnico confía en que esta tarde puede medirse ante las pontevedresas.

Los dos equipos llegan con la moral muy alta tras las dos primeras jornadas del campeonato. El Arxil derrotó en la jornada inaugural al Segle XXI por veintidós puntos de ventaja, y la semana pasada ganaba en Oviedo al Universidad por treinta y dos. A pesar de ser rivales que van a pelear por evitar el descenso de categoría, cabe destacar el hecho de que, en ambos casos, ninguno de los dos equipos llegó a los cincuenta puntos, lo que refleja el buen trabajo defensivo que está haciendo el conjunto entrenado por Maite.

Por su parte, el Celta Zorka se enfrentó a rivales más exigentes, como el Joventut, en Barcelona, y el Durán Maquinaria Ensino. En ambos casos les sonrió la victoria, pero en esta ocasión el equipo llega diezmado por las lesiones en jugadoras importantes y se encienden todas las alarmas.

La entrenadora del Celta Zorka Cristina Cantero, indicaba ayer que "el Arxil es un equipo muy completo y compensado, con gente veterana que sabe cómo jugar cada momento de partido. Ambos llegamos con confianza este derbi provincial, pero su pista es una salida muy complicada".

Sobre lo que es el partido en sí, Cantero indicó que "espero un partido igualado y que se decante para el que controle los detalles del juego y sobre todo rebote y pérdidas de balón".

Un partido que los aficionados vigueses que no se desplacen a Pontevedra pueden seguir vía streaming a través de la web de la categoría, www.ligafemenina2.es. Una buena oportunidad para ver al equipo en acción.