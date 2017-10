Cómoda victoria del Celta en A Madroa

La primera de las dos jornadas que se disputan esta semana no puedo resultar más positiva para el Celta que, por un lado, logró la victoria ante el Atlético Perines y, por otro, ya se coloca en segunda posición a un punto del líder, el Racing de Santander, y con un punto de ventaja sobre Oviedo y Sporting de Gijón que van por detrás en la clasificación.

El partido fue un monólogo del cuadro celeste, que no se dejó sorprender por un Atlético Perines que llegaba con una buena marcha en la clasificación y podía causar problemas. La concentración de los célticos no dio opción a que los santanderinos se acercaran con peligro a la meta defendida por Nacho, que no tuvo excesivo trabajo durante los noventa minutos de juego. No se había llegado a la mitad del primer tiempo, cuando la presión de los vigueses obtuvo recompensa, al recuperar un balón en el centro del campo y hacer un buen ataque, con hasta tres paredes, para adelantarse en el marcador por mediación de Álex.

Los santanderinos no habían tenido tiempo de recuperarse tras el gol inicial, que dos minutos más tarde encajaron el segundo, esta vez por mediación de Martín. El partido quedaba encauzado, pero por si todavía había dudas, a un minuto para la conclusión del primer tiempo llegó el tercer tanto.

En la segunda parte los célticos dejaron pasar los minutos sin arriesgar demasiado, ya que el domingo vuelve a haber jornada liguera, y el equipo entrenado por Jorge Cuesta se desplaza el sábado a Gijón para medirse al Roces.