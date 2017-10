Los ´enemigos´ de Aspas para vestir la Roja en Rusia

España ha sacado el billete para el Mundial de Rusia 2018. Iago Aspas sueña con jugar la competición más importante del deporte rey. El moañés ha logrado afianzarse en los planes de Julen Lopetegui, aunque ahora debe dar el útimo y decisivo paso para estar en la lista de 23 jugadores que esperan devolver a la Roja a lo más alto del fútbol mundial.

El debate está abierto. ¿Qué futbolistas deben recibir la llamada del seleccionador nacional? Iago Aspas sabe que su rendimiento con el Celta en lo que queda de temporada será clave para convencer a Lopetegui. No obstante, en FARO enumeramos los 'rivales' del moañés para defender la Roja en Rusia.



1 - Álvaro Morata (Chelsea)



El delantero del Chelsea es un fijo en los planes de Julen Lopetegui desde que dirigió a la selección Sub'21. Morata lleva seis goles en siete partidos disputados en la Premier League y firmó un gol en el duelo ante el Atlético de Madrid en la Champions League.



2 - Diego Costa (Atlético de Madrid)



El ariete colchonero con pasado en el Celta acaba de firmar por el Atlético de Madrid tras un exitoso y polémico paso por el Chelsea, con el que conquistó la pasada edición de la Premier League. Su inactividad ha sido clave para dejar de contar para Julen Lopetegui. El hispano-brasileño ya está poniéndose en forma con el objetivo de volver a ofrecer su mejor versión a partir de enero y, salvo sorpresa, será el "nueve" titular para un Diego Pablo Simeone.



3 - Aritz Aduriz (Athletic de Bilbao)



El tiempo pasa para todos, excepto para Ariz Aduriz. El vasco volvió a la Roja tras la lesión de Álvaro Morata en esta última "fecha FIFA" y contó con minutos ante Albania y fue titular frente a Israel. En el Athletic de Bilbao es una garantía de goles. Esta campaña ha firmado cuatro dianas en LaLiga Santander y tres en la fase de clasificación de la Europa League.



4 - Rodrigo Moreno (Valencia)



El hispano-brasileño es otro de los 'rivales' de Iago Aspas por estar en el Mundial de Rusia 2018. El hispano-brasileño, formado en el Ureca y que jugó en el pasado Celta Juvenil, ha aprovechado esta última convocatoria con España. Le bastó con el duelo ante Albania para ser el encargado de abrir la lata y acercar a la Roja para certificar la clasificación a la Copa del Mundo.

Rodrigo Moreno es una de las claves del gran inicio de curso que está firmando el Valencia de Marcelino García Toral. Ha marcado cuatro tantos y ha repartido dos asistencias. Números que justifican la llamada de Julen Lopetegui, un técnico que ya confió en él cuando el vasco conquistó Europa con la sub'21.



5 - Pedro Rodríguez (Chelsea)



El atacante canario también se ha consolidado en los planes de Julen Lopetegui tras sus polémicas palabras en la pasada edición de la Eurocopa, donde se quejó por su suplencia. El ex del FC Barcelona ha sido determinante en la Premier League conquistada por el Chelsea y esta campaña acumula un gol y una asistencia en seis partidos disputados en la competición doméstica.



6 - Nolito (Sevilla FC)



'Rivales' en la carrera por el Mundial de Rusia 218 y amigos fuera del terreno de juego. El caso de Aspas y Nolito es curioso. El dorsal "10" del Celta es lo que mejor simboliza la relación entre los dos talentosos futbolistas. El sanluqueño heredó el legendario número cuando el moañés puso rumbo a Liverpool. En Vigo, Nolito se estrenó y disputó la Eurocopa con la Roja. Tras poner rumbo al City, el morracense heredó el "10" y el liderazgo de un Celta que le permitió afianzarse con España mientras el gaditano se caía de los planes de Lopetegui por su escaso protagonismo en tierras británicas.

Nolito cambió de aires como Aspas. Su destino también fue Sevilla y en tierras hispalenses, bajo el mando de Eduardo "Toto" Berizzo", espera gozar de nuevo de la confianza de Julen Lopetegui. A pesar de lesionarse al comienzo de la temporada, el andaluz lleva un gol y dos asistencias.



7 - Gerard Deulofeu (FC Barcelona)



Deulofeu es otro de los habituales de Julen Lopetegui en su etapa al frente de España Sub'21. La lesión de Dembelé permite al catalán contar con minutos para reivindicarse en el FC Barcelona y llamar a las puertas de la Roja. En los cinco partidos que ha disputado ha dado dos asistencias de gol.



8 - Lucas Vázquez (Real Madrid)



El atacante gallego del Real Madrid es otro de los candidatos para estar en la lista de 23 de Julen Lopetegui. No es titular para Zinedine Zidane, pero su rendimiento es una garantía tanto para el técnico francés como para el seleccionador nacional. No obstante, sus números esta temporada no están siendo notables. Ha marcado un gol en siete partidos en LaLiga Santander y no ha repartido ninguna asistencia.



9 - Vitolo (UD Las Palmas / Atlético de Madrid)



El canario se ganó la plaza en la Selección por sus rendimiento en el Sevilla FC. Su fichaje por el Atlético de Madrid fue una de las operaciones más polémicas del verano. La sanción al club madrileño le abrió las puertas de su UD Las Palmas, donde una lesión le ha impedido mostrar su mejor versión. Precisamente, se lesionó en el encuentro ante su exequipo, el Sevilla FC.



10 - José Callejón (Nápoles)



El ex de Espanyol o Real Madrid es una de las estrellas del Nápoles. Esta temporada se ha ganado su sitio en la última convocatoria de Julen Lopetegui con cuatro goles y tres asistencias en los siete partidos disputados en el Calcio italiano. En la Liga de Campeones también ha dejado su sello con un gol y una asistencia en dos encuentros.



11 - David Villa (New York City FC)



El asturiano volvió con la Roja ante Italia después del fracaso en el Mundial de Brasil 2014. Una lesión le impidió contar minutos ante la débil Liechtenstein. Su edad y jugar en una liga menos competitiva como la MLS son dos razones para que Julen Lopetegui se decante más por la opción del moañés. Sin embargo, sus estadísticas son brillantes. 20 goles y 5 asistencias en los 29 partidos disputados en la emergente MLS.