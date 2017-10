Roncaglia, cuatro semanas de baja

Se cumplieron los peores augurios sobre la lesión de Facundo Roncaglia. El argentino sufre una rotura fibrilar de grado dos en el bíceps femoral de la pierna derecha que le mantendrá cuatro semanas de baja, según informó esta mañana el Celta. Este contratiempo, unido a la lesión de Hugo Mallo, obliga a Unzué a buscar recambios para el lateral derecho. Los principales candidatos son el canterano Diego Alende, además de Sergi Gómez y de Daniel Wass. El danés reconoció esta mañana que se ofreció al técnico para jugar como lateral. También subrayó que las negociaciones con el club para su renovación continúan paralizadas: "Todo puede pasar", proclamó. El Celta entrenó esta mañana en A Madroa. A la sesión se incorporó Pione Sisto, tras cumplir los compromisos con la selección de Dinamarca. Para esta tarde se espera el regreso a Vigo de tres internacionales célticos: Aspas, Lobotka y Emre Mor, que mañana ya trabajarán con el resto de la plantilla, que ha comenzado a preparar el partido de Liga contra la UD Las Palmas, previsto para el lunes 16 (Gran Canaria, 21 horas).

Daniel Wass, mientras tanto, asegura estar centrado en el Celta, aunque admite que le gustaría volver a jugar con Dinamarca, cuyo seleccionador prescindió del céltico después de que éste renunciase a una de las convocatorias con Dinamarca, que buscará la clasificación para el Mundial de Rusia a través de la repesca. "Quiero jugar con la selección, pero mi cabeza está en el Celta. A alguna convocatoria no fui porque quería descansar. Creo que le pudo parecer mal que no fuese a alguna convocatoria, pero ya está.", comentó Wass, antes de admitir que habló con el seleccionador para que lo considerase centrocampista y no lateral, pues es en la medular donde se siente más cómodo como futbolista.

El céltico solamente está dispuesto a retrasar su posición por necesidades de su club, el Celta, donde insiste en que se siente "feliz", a pesar del desencuentro con los dirigentes de la entidad en las negociaciones para la renovación de su contrato, que expira en junio de 2019. "No he vuelto a hablar con el club sobre el tema. Hay tiempo por delante porque me quedan dos años de contrato. Todo está en orden. Ahora no hay nada nuevo. Tengo contrato y estoy muy contento aquí. Eso es lo más importante para mí: jugar aquí. Todo puede pasar, incluso renovar. No necesito firmar un nuevo contrato porque quedan dos años. Sigo aquí y lo que quiero es jugar", subrayó sobre su situación contractual, que podría desembocar en su salida hacia un club como el Sevilla o el Villarreal, que ya han mostrado interés por el danés.

El lunes, el Celta visita a la UD Las Palmas, donde el curso pasado obtuvo un empate (3-3), con un gol de Wass de falta. El danés marcó un gran tanto ante el Girona de falta directa, una de sus especialidades. Ayer, no quiso desvelar su "secreto" para golpear el balón, que realizó una extraña trayectoria hacia la portería de Iraizoz. "Las Palmas es un equipo fuerte. Es un partido importante para nosotros porque sacamos un empate ante el Girona y necesitamos sumar los tres el lunes", indicó Wass, que ha marcado en los tres últimos partidos con el Celta y que espera estar en el Mundial de Rusia con Dinamarca, aunque el seleccionador le borrase de las últimas convocatorias.



Entradas para Atlético y Real Madrid



El Celta anunció esta mañana la puesta a la venta de las entradas para las visitas a Balaídos del Atlético de Madrid y el Real Madrid. Los celestes reciben el domingo 22 de octubre al conjunto rojiblanco, a partir de las 16:15 horas. Los precios de las entradas oscilan entre los 20 y los 70 euros. También podrán adquirirse los boletos para el Celta-Real Madrid, correspondiente a la jornada 18 de Liga, que se disputará en la primera semana de enero, aunque no está fijada la fecha ni el horario. Ese encuentro será declarado "día de club", por lo que los abonados que gestionaron su carné fuera del plazo promocional deberán retirar un suplemento. Las entradas para el público pueden adquirirse a partir de 50 euros para la categoría sub-25 y desde 70 euros para adultos.