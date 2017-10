El técnico del filial céltico, Rubén Albés, afirmó en sala de prensa que "fue una gran victoria por el rival al que nos enfrentábamos. Al final los buenos resultados ganan magnitud frente al rival con el que te enfrentas, y creo que era un reto grande y hemos respondido de la mejor manera que podíamos".

Sobre lo que fue el encuentro, el técnico céltico dijo que "hicimos la mejor primera parte de la temporada, y en la segunda parte el cambio de estructura de mantener el doble pivote, ellos en la presión, nos limitaba determinados espacios. Tenían un planteamiento más defensivo y era más complicado generar por nuestra parte. Ellos recurrieron a todas las situaciones de contraataque y las gestionamos muy bien, sobre todo teniendo en cuenta la calidad que tienen sus futbolistas ofensivos, y creo que la insistencia, el corazón, nos ha permitido ganar el partido".

Albés no ocultó que "si queríamos la victoria la buscamos hasta el final. Todas las victorias son trabajadas, pero pienso que lo que nos hace creer en lo que estamos haciendo es el proceso, el crecimiento que tenemos. En esta ocasión creo que se ha visto al mejor Celta B de la temporada, y aunque no es el momento de valorar la clasificación por el corto plazo, sí es el momento de valorar eso. El crecimiento de los jugadores es enorme y eso nos hace estar contentos. Asímismo que en nuestra casa queremos ser favoritos y no nos escondemos."