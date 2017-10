La otra cara de la moneda fue el técnico toledano, Onésimo Sánchez, que afirmó en sala de prensa que "está claro que cuando más controlado teníamos el partido ha llegado su gol. Es fútbol, son cosas que podían pasar, podía caer de cualquier lado y ha caído del suyo y no tuvimos esa fortuna en un partido en donde quizás lo más justo era lo que estaba pasando. En general no estoy contento con el partido que hemos hecho. No hemos estado bien con la pelota, hemos llegado tarde a presionar, no era lo que teníamos pensado. En la segunda parte creo que hemos sido mejores, con los cambios el equipo daba mejor sensación".