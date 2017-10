El Celta se mantiene alerta ante el Llano

Al Celta le toca madrugar en la jornada dominical para no coincidir con el filial, que juega a las 12.00 en Barreiro contra el Toledo. Los célticos reciben la visita de un sorprendente Llano 2000, que está peleando en la zona alta de la clasificación, manteniendo la imbatibilidad con tres victorias y dos empates. Un partido complicado para los célticos que, no obstante, no pueden fallar para mantener la persecución de Racing y Deportivo.