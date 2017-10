Pizzi cuenta con Hernández ante Ecuador, pese a las advertencias célticas

" El Tucu llegó con molestias, pero su evolución ha sido satisfactoria. Se le exigió al máximo y no tuvo problemas", señaló ayer Juan Antonio Pizzi, seleccionador de Chile, sobre las posibilidades de que el céltico Pablo Hernández juegue esta próxima madrugada ante Ecuador. El técnico argentino parece dispuesto a desatender las advertencias lanzadas desde Vigo sobre la posibilidad de que el centrocampista del Celta podría recaer de la lesión que le impidió jugar el viernes contra el Girona.

Chile se juega ante Ecuador y el martes que viene frente a Brasil su clasificación para el Mundial de Rusia. La lesión inesperada de Aranguiz y la ausencia del excéltico Marcelo Díaz por decisión técnica han dejado muy diezmado el centro del campo de la selección chilena. De ahí que en el país suramericano se apuntase en los últimos días la opción de recuperar a Tucu Hernández, que salió de Vigo con una baja para dos semanas debido a una rotura fibrilar de grado uno en el soleo izquierdo.

El jugador se probó el lunes en un ligero entrenamiento con un recuperador de la Roja americana. Ante esta noticia, el jefe de los servicios médicos del Celta, Juan José García Cota, habló ayer para un medio chileno (Canal del Fútbol) sobre los riesgos a una posible recaída que afrontaría Hernández si jugaba ante Ecuador. "Tuvo una lesión similar el año pasado y debe evolucionar bien. Con esta dolencia puede realizar actividades, pero si lo vemos desde el punto de vista médico es un riesgo exigirlo. En las lesiones musculares siempre está ese problema. Puede ser un riesgo, pero también está la opción de que no ocurra nada... De todos modos, confío cien por cien en los médicos de la selección chilena. Hemos tenido siempre una comunicación fluida. Me gustaría que no jugara, aunque es una posición un poco egoísta por mi parte. Sé que los partidos de Chile son muy importantes para la eliminatoria, pero insisto, confío en las decisiones que tome el cuerpo médico de su selección", dijo García Cota antes de que Pizzi hablase en rueda de prensa de la posibilidad de contar con el Tucu Hernández ante Ecuador, desoyendo las advertencias del Celta.