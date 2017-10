Radoja: "Me gustaría que hubiese un acercamiento del club para mi renovación"

El Celta entrenó esta mañana en Balaídos, escenario del amistoso que el Celta y el Pachuca celebrarán mañana (20.30) como homenaje a las víctimas del último terremoto que llenó de dolor y destrucción a México. Una de las novedades del equipo de Juan Carlos Unzué será Nemanja Radoja, que se ha recuperado de su lesión en la rodilla derecha que le impidió disputar los últimos cinco partidos de Liga. El centrocampista serbio pasó por la sala de prensa, donde reconoció que las negociaciones para la renovación de su contrato, que finaliza en junio de 2019, siguen estancadas y subrayó que le gustaría que el club diese un paso adelante para desbloquear la situación. También realizó una autocrítica sobre el juego del equipo vigués al reconocer que necesita mantener la concentración en los tramos finales de los partidos, donde al equipo de Unzué se le han escapado hasta cinco puntos a partir del minuto 85 de partido.

"Estoy recuperado y me siento bien. La recuperación me ha llevado más de lo que pensaba. Ahora tengo que recuperarme bien para no volver a tener molestias. El año pasado tuve también molestias en esa zona pero no fueron durante tanto tiempo como ahora", comentó Radoja, que espera reaparecer en Liga el 16 de octubre en Las Palmas. "Perdí muchos partidos pero queda tiempo para jugar muchos más", subraya.

Durante su ausencia, Radoja ha visto la fragilidad del Celta en los minutos finales. "Al equipo lo vi un poco diferente en muchos partidos. Todos sabemos que en los últimos minutos nos meten algún gol y eso es algo que tenemos que mejorar. No sé si es porque nos relajamos un poco al final de los partidos. Unzué nos pide que esos minutos los juguemos como el resto del partido, ni más ni menos, pero a veces pasa eso. Puede ser que le falte un poco de agresividad sin balón al equipo, pero creo que tenemos que concentrarnos más en esos últimos quince minutos, jugar mejor y terminar igual que el resto del partido".

El equipo vigués intenta adaptarse a los nuevos métodos de Unzué. Radoja reconoce la dificultad que encuentran en este proceso. "Nos está costando un poco el cambio de mentalidad que nos pide el entrenador, pero todos tenemos que hacer lo que nos pide y si él dice que tenemos que jugar de esa manera nosotros tenemos que hacer lo que él nos pide".

El Celta lleva meses intentando cerrar la renovación de algunos jugadores, como Wass o Radoja. El serbio apunta que las negociaciones continúan estancadas y que está a la espera de algún movimiento por parte del club. "Mi renovación sigue igual. No cambió nada por ahora. No sé cuál es el problema. Seguro que lo hay, pero no sé cuál es. Claro que me gustaría que hubiese un acercamiento por parte del club, pero eso es cosa de él. No sé seguro, pero creo que no hay fecha para una nueva reunión. No me preocupa porque tengo poco menos de dos años de contrato y estoy muy tranquilo".

Habla también el pivote céltico del nuevo sistema táctico: "Con Unzué, el trabajo en el centro del campo es un poco diferente. Jugamos más en zona cuando defendemos y eso es diferente a lo que hacíamos con Berizzo. En lo demás, no veo tanta diferencia".

Y después de recuperarse de sus molestias en la rodilla derecha, Radoja espera reaparecer en el amistoso ante el Pachuca mexicano: "Mañana creo que voy a jugar, no sé cuánto, pero sí que voy a jugar. Me gustaría tener muchos minutos para prepararme para próximos partidos, pero eso lo vamos a ver mañana".