Caras opuestas para un mismo sueño

Una decena de célticos cuentan con opciones de disputar el Mundial de 2018. Para jugadores como Maxi Gómez, estar en la cita de Rusia supondría un sueño cumplido. Cada vez lo tiene más cerca el uruguayo, pues su selección cuenta con mucha opciones de clasificarse y él se estrena como internacional. Peor lo ve el Tucu Hernández. Es fijo en las convocatorias de Chile, pero al vigente campeón americano se le ha complicado el camino hacia el Mundial. Además, el centrocampista céltico arrastra una lesión que probablemente le impida jugar los dos próximos compromisos con su selección.

Maxi Gómez destacó ayer que la llamada del seleccionador Óscar Tabárez para las citas ante Venezuela y Bolivia significa "mucho" para él porque cumple "un sueño" que tenía desde pequeño. "Poder estar al lado de esos monstruos, compartir vestuario y jugar con ellos será algo muy lindo. Voy paso a paso, trabajando muy bien y ojalá pueda ir al Mundial. Jugar un Mundial con Uruguay es mi sueño desde chico", comentó el atacante del Celta, que vive su primera experiencia en el fútbol español, al que llegó tras triunfar en el Defensor Sporting.

La llamada de la selección celeste le permitirá a Maxi Gómez compartir vestuario con el azulgrana Luis Suárez, a quien conoció el mes pasado durante una visita privada a Barcelona: "Es mi ídolo. Lo admiro mucho por cómo trabaja, cómo se desmarca, las diagonales que hace y todo. En Uruguay se dice mucho que soy el sucesor de Luis Suárez en la selección, ojalá sea así".

Por su parte, el internacional chileno Pablo Hernández afirmó que para su selección sería "un golpe duro" no clasificarse para el Mundial, por eso abogó por encarar los próximos dos encuentros, contra Ecuador y Brasil, como "dos finales" porque, a su juicio, ya no pueden "regalar nada más". "No podemos perder ningún punto. Ganar de local a Ecuador va a ser muy importante porque después tenemos un partido muy difícil contra Brasil que nos va a meter o dejar fuera del Mundial", explicó ayer a la agencia Efe.

El centrocampista ha viajado a su país, a pesar de encontrarse lesionado. Su intención es poder jugar ante Brasil. "Seremos o serán pocos los que tendremos otra oportunidad de estar en un Mundial y tenemos que aprovecharlo. Este equipo se merece estar en el Mundial", concluyó.