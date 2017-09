Piqué, de nuevo en el centro de la polémica

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, aseguró que el tuit publicado el jueves por Gerard Piqué "no" cree que "ayude a que no le piten" cuando se viste la camiseta de la selección española después de haber pedido a la sociedad catalana a expresarse "pacíficamente" en el referéndum independentista convocado este domingo en Cataluña.

"Desde hoy y hasta el domingo nos expresaremos pacíficamente. No les demos ninguna excusa. Es lo que quieren. Y cantamos alto y fuerte", escribió Piqué en Twitter, donde acompañó su mensaje con la proclama "votaremos".

Ante las palabras del culé, Ramos contestó: "Quizá no sea la mejor manera de expresarse por todas las cosas que se han hablado y por los pitos recibidos por él", dijo el '4' del conjunto merengue. "Pero cada uno es libre y es respetable. Otra cosa es que el tuit le venga bien o no. Yo no voy a hacer valoraciones personales porque no sería justo", finalizó.

El seleccionador Julen Lopetegui intentó esquivar la respuesta sobre el posicionamiento de Piqué y aseguró que no tiene "ninguna duda" sobre un jugador del que destacó de nuevo su compromiso con la Roja.

Pep Guardiola, por su parte, coincide con el zaguero del Barça: "Espero que podamos votar. Como ha dicho Gerard Piqué, esperemos que la gente pueda hacerlo con tranquilidad y que todo el mundo pueda expresarse, eso es todo".

Y Joan Laporta, expresidente del Barça, defendió ayer a Piqué y dijo que las campañas en contra del jugador "no van a ningún lado" y que, todo lo contrario, habría que emprender iniciativas a favor del internacional.