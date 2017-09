Mallo sufre una rotura fibrilar en el bíceps femoral

El empate a poco de final del Girona no fue el único disgusto de la noche. Hugo Mallo se tuvo que retirar lesionado en el minuto 64. El primer parte médico emitido por el Celta habla de rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna izquierda, pero sin precisar el alcance, que habrá que comprobar mediante nuevas pruebas. Es una baja sensible, debido a la escasez de laterales, y seguramente Unzué opte como en el partido de ayer por emplear a Roncaglia en el flanco si Hugo Mallo no llega al próximo partido. Pese al parón, e incluso aunque la rotura sea pequeña, no parece probable que pueda jugar en Las Palmas.