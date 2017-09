Pablo Machín: "No tenemos miedo al Celta"

El entrenador del Girona, Pablo Machín, no escatimó elogios al Celta, al que considera "capacitado para ganar a cualquiera y para hacer buen fútbol", aunque subrayó que su equipo no se siente inferior. "Tiene muchos jugadores que pueden hacer gol y va a ser un partido difícil, pero no le tenemos miedo al Celta", dijo.

Según el técnico soriano, el conjunto vigués es un equipo que se basa en "el juego de combinación y elaborado desde atrás y que busca el control del encuentro a través del balón".

En Balaídos, Machín se reencontrará con Juan Carlos Unzué, con quien formó tándem en el banquillo del Numancia en la temporada 2010-2011: "Tuve la suerte de poder coincidir con él y de aprender muchas cosas. Es un entrenador que tiene muy claro lo que quiere de su equipo", señaló.