El Celta Zorka pone el motor a punto

Tarde de contrastes la que vivió ayer el Celta Zorka en su presentación oficial. Por un lado un equipo joven, cargado de ilusión y sin límites, que quieren recuperar la categoría que se perdió por la situación económica. Por otro, el mundo de las ruedas, de la tradición, de las cosas bien hechas, Harley Davidson. Y es que el Celta Zorka está logrando aglutinar los apoyos de muchas firmas que, en mayor o menor medida, quieren aportar su granito de arena en un proyecto ilusionante.



La puesta de largo del Celta Zorka reunió, además de a cuerpo técnico, jugadoras, directivos, amigos y patrocinadores, a las fuerzas vivas, con el alcade y el concejal de deportes, Abel Caballero y Manel Fernández; el diputado provincial David Regades, y el Delegado de Deportes de la Xunta, Daniel Benavides.



Todos los intervinientes apelaron al esfuerzo y duro trabajo para definir la filosofía del equipo en este año que está a punto de comenzar. Tanto Cristina Cantero como Laura Alonso, la capitana del equipo, reclamaron la tranquilidad necesaria para poder trabajar dentro de los cánones establecidos y poder lograr el objetivo de disputar la fase de ascenso. Después, lo de ascender, ya son cosas del deporte, y en una fase como esa un mal día se paga muy caro.



El acto lo cerró el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que destacó las palabras de la entradora sobre el sacrificio y el trabajo. El regidor volvió a apostar decididamente por el baloncesto, volviendo a anunciar que Vigo necesita a un equipo masculino y otro femenino en la máxima categoría, indicando que el femenino lo tiene más cerca que los chicos. Caballero confirmó su oferta de ayuda para estar con el club en el retorno a la categoría, y mostrando su orgullo cuando en las camisetas ve el nombre del concello de Vigo.



El ambiente se fue relajando a medida de que avanzaba su locución, echándole un pulso al diputado Regades cuando dijo aquello de que "ya pagaría la Deputación", entre las risas y carcajadas de los asistentes. Un acto relajado que dejó a las claras el apoyo y la apuesta del concello de Vigo por este joven equipo, que quiere devolver al club, y a la ciudad, a la categoría que nunca debió perder por cuestiones que no son deportivas.









Cristina Cantero | Entrenadora del Celta Zorka

"Ganemos o perdamos, va a ser bonito ver jugar a este equipo"

Cristina Cantero se muestra prudente ante una campaña que se antoja ambiciosa y con un claro objetivo, que no es otro que disputar la fase de ascenso a Liga Femenina.



– Este Celta Zorka tiene buena pinta, ¿no?



– Es pronto, pero sí que es cierto que estamos trabajando bien. Van cogiendo las cositas, tienen muchas ganas y eso nos da un puntito muy bueno. Ganemos o perdamos, va a ser bonito ver jugar a este equipo.



– ¿No hay demasiada euforia?



– La derrota de Porriño ante el Ensino sirvió para que las jugadoras reconocieran que todavía queda mucho trabajo y saben por donde va ese camino. De hecho, los bajones que tenemos en partido vienen por cosas en las que sabemos que tenemos mucho margen de mejora. Nos falta encontrar mejor a las grandes, encontrar ventajas en donde las tenemos, nos faltan muchas cosas. Lo que pasa que sí es cierto que con la actitud que ahora tenemos sufrimos también muchas.



– ¿Cómo llega el equipo a la jornada inaugural?



– Entiendo que los nervios nos aparezcan en la primera jornada y nuestra juventud espero que no peque de esos nervios de gente que debuta en la categoría, como Ainhoa o el equipo hacerlo con la camiseta. Hemos de ser cautas, pero sí que es cierto que vamos avanzando. El Joventut es un equipo que repite bloque completo más un par de incorporaciones. Juega muy dinámico, como el año pasado. Para mi la temporada pasada fue el mejor equipo que pasó por el pabellón de Navia. Se que es un partido complicadísimo, pero fuera de casa hay que apretar los dientes y competir.



– ¿Se acuerda de la última temporada que comenzó el campeonato con todas las jugadoras?



– La verdad es que no me acuerdo. Por lo menos estoy contenta de tener a todas las jugadoras una semana antes de iniciarse la competición y que las últimas jugadoras que han llegado tengan tiempo de acoplarse, conocer los movimientos y llegar bien.



– ¿Es posible esta temporada acoplar antes al equipo?



– El cuerpo técnico nos hemos propuesto acortar esos plazos. Al final son ellas las que acaban por entender la cosas. Vamos más fluidos, pero quiero ser cauta por lo que pudiera pasar.