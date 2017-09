El Tucu Hernández quiere que Balaídos sea un fortín

El internacional chileno Pedro Pablo "Tucu" Hernández, futbolista del Celta de Vigo, destacó la importancia de "hacerse fuertes en casa" para no dejar escapar más puntos de Balaídos, donde esta temporada ya ha ganado la Real Sociedad (2-3) y ha empatado el Getafe (1-1).

"Lo ideal sería hacernos fuertes en casa, eso nos está costando un poco. Hemos dejado escapar muchos puntos que en papeles no creíamos que podíamos haberlos perdido. La intención es ser fuertes en casa, tomar el impulso con este partido que nos llega con confianza", declaró el centrocampista en su comparecencia ante los periodistas.

Hernández considera que la visita del Girona es "un buen momento" para reencontrarse con la victoria ante sus aficionados, pese a que el conjunto catalán también está "necesitado de puntos" tras encadenar cuatro jornadas sin ganar.

"Sabemos lo que queremos, donde queremos llegar, y este año no se nos puede escapar una posición de una copa internacional. No es una posición en la que nosotros quisiéramos estar pero poco a poco vamos encontrando más confianza y vamos siendo lo que todos queremos", indicó.

El chileno, a pesar de sus buen rendimiento frente al Getafe y el Eibar, no se siente "el líder" del equipo de Juan Carlos Unzué: "Para ser un líder se necesita otras cosas y en este momento yo no me siento de esa forma. Pero sí me siento una persona que acompaña, que apoya desde afuera para marcar el camino".

Reconoció que se siente "más cómodo" actuando como enganche que como pivote, pero se ofreció para continuar jugando en esa posición si Unzué cree que es más útil para el equipo.

"En la selección también jugué ahí. Es una posición que tiene mucha responsabilidad porque si pierdes un balón le complicas mucho las cosas a los centrales. No es mi posición pero si lo tengo que hacer lo haré de muy buen gusto", concluyó.