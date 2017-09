Vuelve Guidetti, con Maxi Gómez al filo de la sanción

John Guidetti regresa a una convocatoria después de cumplir mes y medio de baja por la fractura de la clavícula derecha que sufrió durante el último amistoso del verano ante el AS Roma. La larga ausencia del delantero sueco fue aprovechada por su compañero Maxi Gómez para convertirse en una de las sensaciones en el arranque de LaLiga, donde el joven uruguayo llegó a ser el máximo goleador. Ahora, el goleador céltico suma cinco tantos, aunque uno se lo adjudicó el árbitro a Camarasa en propia puerta. Esos cinco tantos superan en uno a los que consiguió Guidetti en todo el campeonato pasado. El futbolista sueco no destaca como rematador, pero mezcla mejor con Aspas porque combina más y mejor, aparte de generar muchos espacios por el centro para que aparezca por sorpresa el moañés.

Guidetti vuelve al equipo, pero no será titular en Ipurúa, un campo que por las reducidas dimensiones propicia el juego aéreo en las áreas y va mejor a las características de Maxi Gómez. Unzué explicó ayer que el sueco "está preparado para ir en la convocatoria. Ha entrenado a buen nivel pero no es lo mismo trabajar con los compañeros, que sabían el problema que tenía en el hombro y lo cuidaban, cosa que no hará el rival. Ahora sí sentimos que él está al cien por cien, preparado para competir", indicó el técnico navarro, aunque es muy posible que le reserve en el banquillo para una urgencia o para los minutos finales del partido.

En Ipurúa se presenta Maxi Gómez al borde de la sanción por un partido debido a la acumulación de tarjetas amarillas. El goleador del Celta suma cuatro cartulinas en cinco partidos, la mitad por protestar al árbitro.

El jueves, tras el partido contra el Getafe, Unzué disculpaba la actitud del delantero uruguayo, pero advertía de que habría que ayudarle a modificar su comportamiento en el campo para que no reciba tantas amonestaciones de los colegiados.

Maxi Gómez se ha ganado la titularidad con goles, pues ha aportado cinco de los seis que lleva el Celta a favor en este arranque de campeonato. Su primera ausencia en el once llegará seguramente por la sanción federativa por acumulación de tarjetas amarillas, cuando alcance las cinco. Entonces llegará la oportunidad de Guidetti para recuperar la titularidad que perdió por culpa de una lesión. Ahora, Unzué podrá calibrar cuál de los dos jugadores se acomoda mejor al estilo de juego que propone para el club vigués. En Ipurúa ya contará con los dos delanteros centro.