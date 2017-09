Juan Carlos Unzué: "Estamos a tiempo de rectificar la trayectoria y lo vamos a lograr"

El Celta se prepara para afrontar la sexta jornada de Liga sin apenas tiempo para digerir el empate en casa ante el Getafe, que le mantiene en los últimos lugares de la clasificación. El equipo vigués viajó ayer a Eibar, donde hoy le espera un rival de las características del Espanyol y el Getafe, ante los que los célticos solo sumaron un punto. Juan Carlos Unzué confía en su proyecto y cree que su equipo todavía está a tiempo de rectificar su errático arranque de Liga (4 de 15 puntos disputados) para alcanzar el objetivo de clasificarse para las competiciones europeas.

Hermético para desvelar detalles sobre el posible once, Unzué prepara algunos cambios con respecto al partido del jueves. Cabral, Wass y Lobotka, suplentes contra el Getafe, podrían jugar de inicio en un Ipurúa que condiciona el juego de los rivales, "más por el estilo del Eibar que por las dimensiones del campo. A diferencia del Getafe, que podría esperarte un poquito para presionarte tras el repliegue o presionarte arriba, el Eibar sólo tiene una opción, que la maneja de manera fantástica, y es que te va a presionar arriba", sostiene el entrenador del Celta, que se prepara para que su equipo sepa neutralizar el planteamiento del conjunto armero, que el año pasado se llevó la victoria ante los célticos por un tanto del gallego Fran Rico. Unzué espera un rival muy incómodo, en un partido en el que sus jugadores no dispondrán de "mucho tiempo para pensar".

El equipo vigués ha dispuesto de dos entrenamientos para preparar este encuentro y olvidar el tropiezo ante el Getafe, que igualó el marcador en el minuto 85. Unzué ve con ánimo a sus jugadores. "La sensación que me transmite el grupo es que se ha recuperado anímicamente. Además, ha habido dos días buenos en Vigo, con buena luz, y he visto a la gente muy enchufada, alegre. Espero que haya tiempo suficiente para que el equipo se recupere. Con los cambios que hicimos el jueves y los que haremos mañana podremos competir sin excusas", explica Unzué desde la sala de prensa de Balaídos, donde el equipo entrenó en la mañana de ayer a puerta cerrada.

A pesar de los malos resultados de su equipo (tres derrotas, un empate y una victoria), Unzué mantiene vivo el optimismo: "Este grupo [de jugadores] es tan intenso como los rivales, lo siento así. No es algo que yo les haya aportado, creo que el grupo lo tiene de serie. Siendo realista y positivo, lo que he sentido es que hemos competido hasta el último momento y los resultados han sido muy justos. Eso es muy bueno y me da mucha confianza".

El Celta de Luis Enrique Martínez o el de Berizzo en su último año en Vigo también comenzaron con muchas dudas y pobres resultados. Con el técnico asturiano sumó seis puntos y con el argentino, cuatro, después de disputar cinco jornadas. Unzué admite la dificultad de poner en marcha un nuevo proyecto: "Siempre hay esa situación de dificultad en cada nuevo proyecto. Me pasó en el Numancia, con Guardiola en el Barça y con Luis Enrique aquí. Hay que asumir la situación que tenemos. Nada está perdido y esto quizás nos da un poco menos de opciones, pero estamos a tiempo de rectificar la trayectoria y creo que los vamos a conseguir".

Y aunque al Celta le esperan los rivales más complicados, a priori, en la última fase de la primera vuelta del campeonato, su entrenador se muestra escéptico: "No tengo tiempo para pensar en lo que puede ocurrir en diciembre. Esos partidos [ante los primeros clasificados] pueden estar condicionados por lo que pase en septiembre o en octubre. También depende de cómo pilles a los rivales. Nunca sabes lo que puede ocurrir, y en ese sentido me gusta vivir al día", añade el preparador de Pamplona.