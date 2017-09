Eibar - Celta | La pizarra despierta al Celta

El Celta se regaló un atracón de goles para dar carpetazo a los malos resultados. Los vigueses sacaron su arsenal aéreo en Ipurua para someter a un Eibar que concedió tres tantos a balón parado en la primera mitad. Un partido atípico en el que los vigueses no necesitaron recurrir a su manual de estilo para llevarse la victoria. Tres centros de Pione Sisto y tres goles antes del descanso fueron un castigo muy duro para el conjunto vasco, que había enviado dos balones al palo y anulado la línea de creación de los celestes. Wass culminó el encuentro en el ecuador de la reanudación.

Los vigueses cierran una semana complicada con un triunfo después de la derrota en Cornellá y el empate del pasado jueves ante el Getafe. Unzué volvió a ajustar su alineación y dio la alternativa bajo los palos a Rubén Blanco. También volvieron al once Cabral, Lobotka y Wass por Fontás, Jozabed y Brais Méndez, que se quedaron en el banquillo. Ipurua no es un campo al uso. El equipo de Juan Carlos Unzué entró en esa guerra de guerrillas que acostumbra a producirse siempre que los armeros juegan en su cancha. Fue una primera parte en la que ambos adversarios trataron de anularse el uno al otro. Un juego en el que el Eibar tiene ventaja. Pero aunque los locales llevasen el peso y los centrocampistas del Celta no lograsen recibir la pelota con comodidad, el encuentro se decantó del lado vigués. Al cuarto de hora Cabral, de cabeza, embocó a la red una falta lateral botada por Sisto. Minutos después, y con un remate de Charles al palo de por medio, se repitió la jugada. Mismo centro envenenado de Sisto al punto de penalti que Sergi Gómez no alcanza a rematar pero que con el bote y el efecto imprimido por el danés terminó al fondo de la portería de Dmitrovic.

Trató de reaccionar el Eibar, sobre todo por el perfil derecho donde Bebé estaba ganando el duelo ante Jonny. Paulo Oliveira volvió a estrellar otro balón contra el palo de la meta celeste y Kike García a punto estuvo de marcar con un tiro que cruzó en exceso. Pero entonces el Celta sentenció. Mallo provocó un córner con un derechazo que obligó al portero armero a lucirse y Pione Sisto, desde la esquina, asistió al ´Tucu´ Hernández para que firmase el tercero.

En la segunda mitad el Eibar trató de reponerse. Los de Mendilibar atacaron más por obligación que por convicción, oportunidad que aprovechó el Celta para sentenciar el choque a la contra. Daniel Wass, tras un gran centro raso de Hugo Mallo, puso la puntilla. En los últimos minutos Unzué dio entrada a Guidetti, recuperado de la lesión en su clavícula que le había impedido jugar esta temporada.

Ficha técnica:

Eibar: Dmitrovic; Capa, Oliveira, Gálvez, Cote (Juncá, min. 46); Dani García , Escalante; Bebé, Charles (Jordán, min. 62), Inui, Kike García.

Celta: Rubén; Hugo Mallo, Cabral (Fontás, min. 64), Sergi Gómez, Jonny; Lobotka, Wass, Tucu Hernández (Jozabed, min.74); Iago Aspas, Maxi Gómez (Guidetti, min.75) y Sisto.

Goles: 0-1, m. 17: Cabral. 0-2, m.23: Sergi Gómez. 0-3, m.39: Pablo Hernández. 0-4, m.72: Wass.

Árbitro: Fernández Borbalán. Amonestó por el Eibar a Escalante y Dani García y por el Celta, a Cabral.

Incidencias: 5.345 espectadores en Ipurua.