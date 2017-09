El Celta B remonta y duerme en el liderato

El Celta B reafirmó su gran comienzo de campaña con un trabajado triunfo en el derbi vigués que le permite mantenerse invicto y ocupar, a expensas de lo que haga el Cerceda en el campo del Atlético de Madrid B, la primera plaza a costa de un Rápido de Bouzas que, además, encajó en Barreiro su primera derrota de la campaña. Y eso que los boucenses iniciaron el choque de la mejor manera posible, adelantándose en el marcador en la primera acción al aprovechar Anderson un error en la salida de balón para sorprender a Sotres con un duro disparo al primera palo. Sin embargo, dos buenos detalles de Agus Medina, primero forzando el penalti que transformaría Juan Hernández y después al conseguir el tanto de la victoria en un gran lanzamiento de falta, permitieron al filial céltico sumar tres nuevos puntos.

El conjunto de Rubén Albés presentó en esta ocasión un once inicial con tres novedades respecto a lo mostrado hasta el momento ante su afición. La presencia de Kevin en el lateral derecho era sólo una cuestión de tiempo hasta confirmarse plenamente su recuperación. Más novedosa fue la aparición de Riki en el lateral zurdo en detrimento de un Diego Pampín que en esta ocasión ocupó plaza en el banquillo. Y la tercera novedad, provocada por la convocatoria de Brais Méndez con el primer equipo, fue la incursión en el equipo inicial de Pastrana y un amplio retoque en la parcela ofensiva. Así, Pastrana ocupó la banda derecha, con Agus Medina en el centro, Dejan Drazic en la izquierda y Juan Hernández como referencia en ataque.

El Rápido, por su parte, montó una defensa con Isma en el lateral derecho y Coti en el zurdo y Cristian y Trigueros como pareja de centrales. Yago Pérez y Sielva actuaron como doble pivote, por detrás de una línea de tres formada de derecha a izquierda por Deivid, Caba y Diego Diz, con Anderson como delantero centro.

Pero no hubo tiempo ni siquiera para apreciar cómo se colocaban ambos equipos en el terreno de juego. Los pupilos de Borja Jiménez demostraron ya con el pitido inicial los motivos que les han llevado a ser la auténtica sorpresa en este inicio de campaña y, con una intensísima presión, provocaron el error de Rai en zona peligrosa. Anderson no se lo pensó dos veces y probó fortuna con un disparo seco que sorprendió a Sotres colándose por el primer palo.

El escenario de partido parecía el soñado por el Rápido de Bouzas, que tenía ya un preciado tesoro que defender. El gol, además, sembró de dudas al filial céltico, que no acababa de encontrar la fórmula para superar a un rival que apretaba mucho.

De hecho, los locales tardaron un cuarto de hora en asentarse sobre el césped de Barreiro y fraguar su primera acción combinativa. El resultado no pudo ser mejor. Agus Medina se asoció en banda derecha con Juan Hernández y, ya dentro del área boucense, se deshizo de Trigueros con un bonito caño. El defensa visitante, en su intento de recuperar el balón, derribó al atacante céltico y el colegiado no dudó en señalar penalti. Juan Hernández fue el encargado de asumir la responsabilidad del lanzamiento y engañar a Brais para devolver la igualdad al marcador (1-1, min.19).

El partido empezaba de nuevo y, otra vez, el Rápido estuvo a punto de ponerlo a su favor. En esta ocasión fue Deivid el que sacó magistralmente una falta desde la frontal del área pero se encontró con la sensacional intervención de Sotres para evitar el tanto.

Pasada esa media hora inicial de encuentro, el Celta B empezó poco a poco a hacerse dueño de la posesión de balón aunque sin generar excesivo peligro. Eso sí, poco antes del intermedio un perfecto pase de Agus para Drazic permitió al delantero céltico regatear a Brais y, casi sin ángulo, rematar al lateral de la red.

La dinámica de esa recta final de primera parte se mantuvo en el inicio de la segunda. El conjunto de Rubén Albés comenzaba a poner cerco a la portería de un Rápido de Bouzas que, a pesar de mantenerse aún muy entero físicamente, empezaba a sentir ya la factura del tremendo desgaste físico que realiza en cada encuentro. Kevin dio el primer aviso con un disparo muy lejano que Brais despejó con apuros y, poco después, puso un buen centro lateral en el que Drazic se adelantó a la salida del meta visitante pero su remate se marchó fuera por muy poco.

El propio Brais fue protagonista al cuarto de hora de la segunda mitad al realizar una gran intervención a un lanzamiento directo de falta desde la frontal de Agus Medina. Menos suerte tuvo en su segundo intento. Porque, ocho minutos más tarde, Kevin, en una gran acción personal, provocó una falta en una situación muy parecida a la anterior. Quizás ligeramente más centrada. Agus optó en esta ocasión por buscar el lado de Brais, con un potente y colocado lanzamiento ante el que nada pudo hacer el portero del Rápido (2-1, min.66).

Culminada la remontada, el Celta B trató de enfriar el partido mediante la posesión y aprovechando cualquier interrupción para dejar correr el reloj. Mientras, a los visitantes les entraron las prisas y la precipitación. Borja Jiménez se jugó el todo por el todo dando entrada a David por Coti, a Pedro García por Yago Pérez y, ya en la recta final, a Carnero por Deivid.

Mientras, el filial céltico esperaba un contragolpe que no llegó para sentenciar el encuentro. Por eso, el Rápido veía abierta la puerta para tratar de conseguir al menos un empate y mantener su imbatibilidad. Pudo haberlo conseguido a menos de diez minutos para el final, en un gran pase en profundidad para Anderson, que encontró a Caba casi en el punto de penalti. Sin embargo, su disparo a la media vuelta fue repelido con acierto por Sotres para asegurar el triunfo de los suyos. No hubo mucho tiempo para más en unos instantes finales en los que apenas se jugó y los pupilos de Borja Jiménez no fueron capaces de inquietar al Celta B con balones colgados al área ante la seguridad mostrada en sus salidas por el meta céltico.