Mendilibar comprende a Unzué

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha afirmado que Eibar y Celta, que se enfrentan el domingo en Ipurua, son "dos equipos con ganas de ganar", aunque los vigueses "tal vez tengan algo más de necesidad". Pese al arranque liguero de los celestes, el técnico armero sabe de la peligrosidad de los gallegos: "Creo que están adaptándose al cambio de idea, pero es un buen equipo, con calidad, y capaz de hacer lo que les pide el entrenador".

La derrota en el Camp Nou parece estar ya olvidada. "Desde el día siguiente ya estábamos pensando en el Celta", ha reconocido Mendilibar, quien ha añadido que en Barcelona su equipo generó bastantes ocasiones, pero cuando lo haces con un marcador abultado en contra, puedes pensar que es porque el rival se ha relajado. Pero demostramos capacidad de generar peligro, y si tienes eso, llegará el gol tarde o temprano", ha abundado.

Al ser cuestionado sobre las similitudes futbolísticas de los culés y el Celta, Mendilibar no ha dudado al afirmar que "cada partido es una historia diferente, y el Celta no es el Barcelona, e igual tal vez no te da tanta libertad para jugar tan arriba".

"Debemos saltar al campo con la determinación de siempre, y no dejar nunca al rival hacer su juego, porque si el adversario tiene que cambiar el juego, es que algo estamos haciendo bien"", ha agregado.

Sergi Enrich volvió a ver puerta en el Campo Nou, aunque no es algo que obsesione para nada al entrenador armero . "No necesita marcar. Ni yo le exijo goles, ni él se exige anotar. Él hace un gran trabajo, y no es para nada celoso, es un jugador de equipo, que es lo más importante", ha dicho.