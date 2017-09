Iago Aspas: "Teníamos el partido controlado"

Dolido por la derrota pero sereno, sin que le inquieten las críticas de un sector de la afición al juego del equipo ni lo mucho que está tardando en lograr su primer gol esta temporada. Así se mostró ante los micrófonos Iago Aspas, que considera totalmente injusta la derrota, aunque admite que el equipo cometió un error grave.

"Teníamos el partido bastante controlado, con alguna contra para matarlo. Estábamos teniendo el balón", se lamenta el delantero moañés, que considera que el gol del Getafe ha sido más un accidente puntual que la consecuencia lógica del juego. "Ha sido un fallo, un centro casi desde el banquillo que teníamos que haber quitado. Ya casi no teníamos tiempo para la reacción, aunque tuvimos una última ocasión clara", indica, en mención a la internada de Hugo Mallo y el pase atrás al que él mismo no llegó por poco.

A Aspas le comentan que el carácter del Celta cambió totalmente cuando Emre Mor sustituyó a Brais Méndez, lo que el delantero considera lógico. No le parece mal que Juan Carlos Unzué decidiese actuar con atrevimiento en las sustituciones. "Son jugadores totalmente diferentes. Igual se partió un poco más el equipo en tres cuartos, pero pensando también en tener el 2-0. Creo que ellos solo hicieron otro remate. Se han llevado un punto casi sin ocasiones", calcula. Cree que a él no le afecta en su ubicación: "Era más o menos igual que cuando estaba con Brais. Lo que pasa es que Emre es más extremo. Antes me intercalaba más con Brais y con Emre pasé más a la mediapunta".

Aspas asimila con comprensión que algunos aficionados criticasen con silbidos los momentos más espesos del juego combinativo en la primera mitad: "A veces es normal. El trabajo dará sus frutos. Cuando fue el 4-0 contra la Roma todo el mundo alababa este estilo de juego, que era bonito con tantos toques. Mandan los resultados. Si no ganas, la gente no estará contenta, como no lo estamos nosotros".

"Lo que me jode es no ganar", comenta de su sequía goleadora. "Soy un ganador. Me gusta. Si no lo logro, me marcho enfadado para casa. No hay más. El primer gol llegará cuando tenga que llegar. Este año estoy jugando un poco más retrasado, enlazando un poco más el juego. Es más difícil llegar al área. Espero que llego lo más pronto posible por el bien del equipo".