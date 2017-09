"Balaídos es un campo difícil para cualquier equipo"

José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró ayer en rueda de prensa que Balaídos "es un campo complicado para cualquier equipo" y destacó que intentará sumar tres puntos ante un rival "de gran nivel".

El Getafe nunca ha ganado en Balaídos, un estadio que se le atraganta después de seis visitas en las que sólo arrancó un par de empates y cuatro derrotas. Sin embargo, Bordalás dijo que sus hombres intentarán llevarse la victoria. "Esperamos un partido de dos equipos que quieren ganar y que necesitan sumar puntos. Estamos en el inicio del campeonato. Balaídos es un campo complicado para cualquier rival. Son un buen equipo que nos va a poner dificultades. Pero hemos mostrado un buen nivel en este inicio de campeonato. Va a ser un partido bonito", explicó.

El técnico del conjunto azulón declaró haber sacado "buenas conclusiones" de la última derrota ante el Barcelona y afirmó que se aprende tanto de los partidos perdidos como de los ganados. "Tenemos que quedarnos con lo bueno. El equipo hizo cosas muy buenas el otro día. Ahora nos centramos en el partido de Balaídos, que es difícil y ante un rival de un gran nivel que necesita sumar puntos. Nosotros también. Estamos en una buena dinámica. A ver si somos capaces", manifestó.

Además, no quiso hablar sobre las declaraciones de algunos componentes del Barcelona, que se quejaron del estado del estado del césped del Coliseum Alfonso Pérez: "No comento, es algo que ya ha pasado y sólo nos centramos en el presente. No tengo nada que decir al respecto".