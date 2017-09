Unzué: "Es en las dificultades cuando se ve a los jugadores"

Juan Carlos Unzué ha expresado este mediodía su confianza en la reacción de su equipo mañana contra el Getafe. Las pobres sensaciones ofrecidas el pasado lunes en Cornellà ante el Espanyol no quitan al sueño al técnico celeste, que espera esta noche el máximo de sus hombres. "Cuando no consigues puntuar evidentemente nada mejora, ni en cuanto a la clasificación porque no consigues puntos, ni en cuanto a la autoestima, pero esto es fútbol y es en las dificultades cuanto se ve a los jugadores y hay que dar el máximo nivel", ha apuntado el técnico tras el entrenamiento celebrado en A Madroa.

El preparador celeste ha asegurado que no nota nerviosos a sus jugadores por el mal arranque del equipo. "No tengo esa sensación de falta de confianza en lo que llevamos hasta ahora y espero que no entremos en ese punto porque entonces sí que es más difícil estar cerca de tu nivel", ha señalado Unzué, a quien no inquieta la falta de resultados. "Preocuparme no me preocupa nada; ocuparme, el Getafe", ha dicho el técnico, que ha destacado el buen momento del rival. "Es un equipo muy interesante y la competición así lo dice aunque los resultados no han sido los que quisiera su entrenador. Contra el Sevilla y el Barcelona han merecido más", ha apuntado. Y ha agregado: "Los equipos de (José) Bordalás tienen su sello y vamos a tener un partido en el que vamos a necesitar nuestro mejor nivel de atención pero también de agresividad porque el rival la trae de serie?.El entrenador del Celta cuenta con la baja segura de Nemanja Radoja, que no ha superado sus problemas de rodilla, y descartará muy probablemente hoy a John Guidettti, al que ve "justo" para reaparecer. Unzué dará la lista de convocados para el partido tras la breve sesión de trabajo prevista para hoy en A Madroa. Los canteranos Brais Méndez y Diego Pampín cuentan con importantes opciones de entrar en la convocatoria.