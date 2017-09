Quique Sánchez Flores: "Fuimos los responsables de que el Celta no tuviese su mejor día"

El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, estaba feliz por la primera victoria liguera obtenida por su equipo y considera que el resultado se ajustó a lo visto sobre el terreno de juego. El madrileño afirmaba que el Espanyol había salido con muchas ganas: "Hicimos un buen arranque de partido y un muy buen primer tiempo. Y luego seguimos bien hasta el quince de la segunda parte, en ese momento bajamos al nivel. Pero lo más importante es que supimos neutralizar al Celta y que no le dejamos hacer su juego. Además, los goles fueron porque propiciamos sus errores", comenta, congratulándose del éxito que tuvo la presión que ordenó sobre la salida de balón de los celestes.

Quique Sánchez Flores reconoció, no obstante, que el Celta mejoró con los cambios e incluso pudo peligrar la victoria local: "Con los cambios el Celta fue mejor y nosotros no encontramos un cambio de ritmo superior al que ya teníamos. Nos atascamos y nos echamos atrás. Ellos buscaban el gol y nos hicieron daño. Cuando acortaron distancias el partido se nos puso difícil porque no encontramos la manera de reaccionar y revertir la situación. Hay que reconocer que ellos pusieron muchas ganas y aunque no tuvieron grandes oportunidades mantuvieron la incertidumbre hasta el final del encuentro".

En opinión del entrenador del Espanyol, el Celta fue un gran rival: "Era lo que esperábamos, por eso esta victoria tiene más mérito. Creo que hay que valorarla porque es ante un gran equipo aunque puede que no tuviera su mejor día. De eso fuimos responsables nosotros y hay que estar satisfechos por eso y por los tres puntos".