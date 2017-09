Quique Sánchez Flores: "Veo a mis jugadores motivados, superando ya el último derbi"

El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, explicó en la sesión previa al partido contra el Celta que este encuentro debe llevar a su equipo a "recuperar energías y el camino", ya que ve a sus jugadores "realmente motivados, superando absolutamente el último derbi".

El preparador blanquiazul insistió en que este compromiso, en una semana de tres jornadas, "es el más importante de todos". Además, el equipo espera dar una alegría a su afición en Cornellà-El Prat. "Ojalá podamos dar a los aficionados lo que se merecen", comentó.

El mal inicio, un punto de nueve posibles, no afecta al vestuario, según explicó el técnico madrileño: "Trabajo con los futbolistas para que separen la palabra ansiedad de todo lo que supone el juego. El mensaje debe ser el positivismo. Mañana tenemos una buena oportunidad para mejorar las cifras de la temporada pasada".

Entre las prioridades tácticas de Sánchez Flores está mejorar en defensa. "La zaga ha tenido un proceso evolutivo complejo con tres centrales nuevos. Trabajaremos muy duro con ellos en las próximas semanas, queremos un equipo sólido y que sepa leer bien las transiciones", explicó.

El entrenador, además, insistió en que el equipo "volverá a ser bueno cuando recuperemos el pequeño detalle". Esta semana sin competición ha servido para afinar distintos aspectos, como las acciones de estrategia: "Tienen una influencia vital y brutal en el juego. Al final de temporada son muchos puntos".

Quique Sánchez Flores, que no está preocupado por haber logrado un gol en tres partidos, adelantó que el portero Pau López será titular. "No utilizo un mecanismo de valoración diferente para los metas respecto al resto de jugadores. Diego está cerca de estar al cien por cien y competir con Pau, pero todavía no lo está", añadió.