El Celta persigue una buena ola

El Celta cierra esta noche la cuarta jornada de Liga en busca de un segundo triunfo consecutivo que consolide sus aspiraciones en la tabla. Visita el conjunto de Unzué al necesitado Espanyol de Quique Sánchez Flores (Cornellà-el Prat, 21.00 horas, Gol TV) en el primero de una serie de tres encuentros - los celestes reciben el próximo jueves al Getafe y se desplazan el domingo siguiente a la cancha del Eibar- que van a determinar el futuro del equipo en el primer tercio del campeonato.

La victoria en Barcelona es una cuestión prioritaria para el cuadro vigués en una semana que marcará tendencia y en la que el Celta se propone aproximarse a puestos europeos, su objetivo declarado. Pero si el triunfo es prioritario para los célticos, para el Espanyol es cuestión de pura necesidad. Los blanquiazules llegan al partido en puestos de descenso tras haber sumado un solo punto de quince posibles, gracias al empate rebañado en la jornada inaugural en el Ramón Sánchez Pizjuán (1-1).

Aunque las sensaciones han estado por encima de los resultados, los pericos han mostrado en el arranque de curso una alarmante falta de pegada, con un único tanto en el primero de los tres partidos que ha disputado, y regresan a su campo después de recibir cinco goles en el Camp Nou. De vuelta en Cornellâ, donde el Leganés se llevó el triunfo en la segunda jornada, la necesidad aprieta y solo una victoria ante los celestes puede calmar las aguas revueltas.

Claro que, como confesó el propio Juan Carlos Unzué el pasado sábado, tampoco está el Celta para tirar cohetes. El equipo celeste ha cometido errores graves y ha pagado una elevada factura por su candidez defensiva en las dos primeras jornadas. Pero, tras romper el maleficio ante el Deportivo Alavés, el equipo vigués está decidido a que su visita a Barcelona sea el inicio de una buena racha. Para ello, el preparador celeste recurrirá este noche a un equipo muy parecido al que doblegó el pasado domingo en Balaídos al cuadro vasco.

Juan Carlos Unzué dispone para el choque de todos sus efectivos, salvo Nemanja Radoja. El centrocampista serbio no ha superado las molestias en la rodilla derecha que ya le impidieron vestirse de corto la pasada jornada y se ha quedado en Vigo, con la idea de que pueda ser de la partida en alguno de los otros dos encuentros que el Celta disputará a lo largo de la semana.

El técnico celeste ha desplazado a la capital catalana a todos sus hombres disponibles. La expedición la componen 20 futbolistas, entre los que se cuentan el delantero sueco John Guidetti, que podría tener sus primeros minutos esta temporada, el tercer portero, Iván villar, y el centrocampista canterano Brais Méndez. Unzué deberá realizar hoy dos descartes, en función muy probablemente del estado físico del punta escandinavo, que se fracturó la clavícula una semana antes de iniciarse la Liga y no va a llegar al choque en plenitud de facultades.

Aunque el entrenador Celta ha anunciado rotaciones en alguno de los dos siguientes partidos, no se esperan muchos cambios en el once que saltará al césped de Cornellà. Con la portería en manos de Sergio Álvarez, las novedades podrían estar en la defensa, la línea agitada por Unzué hasta el momento y en la que parece posible cualquier combinación de centrales, pues no da la impresión de que en este partido vaya a dar el técnico descanso a Hugo Mallo y Jonny Castro, sus laterales titulares.

La baja de Radoja, pero sobre todo la sobresaliente actuación de Lobotka en el último partido, hacen pensar que no habrá cambios en la medular. El esolvaco mediocampista repetirá como pivote, flanqueado por Daniel Wass a la derecha y Jozabed Sánchez a su izquierda. Tampoco se prevén novedades en el frente de ataque, que volverá a estar integrado por el tridente formado por Iago Aspas como extremo derecho, Sisto en el costado izquierdo y Maxi Gómez como delantero centro.

El Espanyol tampoco moverá demasiado sus fichas. Quique Sánchez Flores ha descartado al lateral zurdo Dídac Vilà por decisión técnica y cuenta con las lesiones del centrocampista Óscar Duarte y el lateral derecho Javi López. Esteban Granero, mientras, es la novedad en la convocatoria perica.

Aunque Diego López está ya recuperado, Pau López mantendrá la titularidad bajo el travesaño, arropado por una línea de cuatro que podría estar integrada por Víctor Sánchez y Aarón en los flancos y David López y Naldo en el eje de la línea.

En la medular, Sergi Darder repetiría en la sala de máquinas junto a Javi Fuego, mientras que Jurado sería la novedad en la banda derecha y Pablo Piatti repetiría arrimado a la izquierda. Gerard Moreno y el brasileño Leo Baptistao actuarán, salvo sorpresa, como pareja de delanteros, con Sergio García, un tipo al que el Celta suele dársele particularmente bien, a la expectativa en el banquillo.