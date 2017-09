Jonny asegura que es "feliz" en el Celta

Jonny Castro no tiene la intención de abandonar el Celta de forma inmediata. El lateral vigués, que hace unos meses manifestó su intención de jugar en alguna liga extranjera, aclaró ayer que no tiene prisa por cambiar de aires y aseguró que sus ganas de vivir nuevas experiencias futbolísticas no van a afectar a las negociaciones para la renovación de su contrato, que expira en junio de 2019.

"Mis ganas de salir no afectan a mi renovación. Las negociaciones están sobre la mesa y ya veremos qué pasa", subrayó ayer el futbolista en rueda de prensa. "El año pasado dije que me gustaría salir pero no dije cuándo. La pasada temporada viví un gran año con el equipo entrando en las semifinales de la UEFA. Para mí no era una prioridad salir este verano, aquí soy feliz", dijo Jonny, que reiteró su intención de seguir por algún tiempo en el Celta: "Eso es algo que está encima de la mesa. Soy joven, tengo 23 años, y aún me quedan bastantes años en el fútbol. Aquí soy feliz, todo el mundo me trata muy bien y estoy en mi casa. Querer salir no quiere decir que quiera salir ya, aquí se entienden las palabras como se quiere".

A pesar de las ofertas que le han llegado en el último mercado estival, el canterano destacó que ha vivido "un verano muy tranquilo" y aseguró que su marcha del Celta nunca ha peligrado. "Yo esas cosas las dejo en manos de mi representante. Ha habido ofertas pero no tantas como se ha dicho. El 80 por ciento de las cosas que se han publicado eran mentira", desveló.

El lateral izquierdo del Celta valoró el momento del equipo tras sumar el domingo pasado su primer triunfo frente al Deportivo Alavés y fijó en el regreso a Europa el objetivo para la temporada en curso. "Los puntos nos hacen falta para ir para arriba, tenemos ganas de seguir mejorando, de seguir creciendo en cada partido", apuntó. En este sentido, Jonny consideró "una buena señal" haber dejado la portería a cero en el último partido después de haber encajado cinco goles en los dos anteriores. "Hemos recibido muchos goles en contra, pero creo que estamos en el buen camino para pelear por entrar en UEFA", declaró.

En su comparecencia ante los medios informativos en A Madroa, el canterano celeste se refirió a las declaraciones del presidente del Deportivo, Tino Fernández, quien fijó el objetivo de su equipo para esta temporada en superar al Celta en la tabla."Si dice esto es porque estamos por encima de ellos. Nosotros luchamos contra nosotros mismos y por estar en la UEFA y lo más alto en la tabla posible", replicó.